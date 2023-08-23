Враг стягивает резервы, а ВСУ продвинулись на двух участках фронта: свежие карты боев

Аналитики ответили критикам украинского контрнаступления

Идет 546-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 22 августа украинские войска вели наступательные операции на двух участках фронта и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области. Россияне перебрасывают подкрепление под Орехов.

Как говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW), на фоне успеха украинских войск в Работино и вокруг него, важны также наступления ВСУ на других участках фронта. Это дает возможность связать силы противника и не дать им переместить их. В свете этого, критика усилий Украины на других направлениях и призывы сосредоточить все имеющиеся резервы на одной оси проблематичны.

Аналитики отметили, что наступление Украины в районе Работино приближает украинские силы к началу прорыва второй линии обороны врага. Она может быть слабее, чем первая.

Россияне 22 августа вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, у Авдеевки, на границе Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области. На отдельных участках враг продвинулся.

Харьковская и Луганская области

Российские войска 22 августа наступали на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись. Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что враг имел продвижение юго-западнее Ольшан.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что россияне перебросили на Купянское и Лиманское направления более 45 тыс. военнослужащих, 500 танков, 500 БМП, 300 артиллерийских систем и 150 реактивных систем залпового огня.

Донецкая область

Украинские войска 22 августа вели наступательные действия в районе Бахмута и продвинулись. Российский военный блогер утверждал, что украинские силы достигли некоторых успехов вблизи Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута). Другой российский "военкор" вечером 21 августа заявил, что украинские силы атаковали в районе Берховки (6 км к северо-западу от Бахмута).

Россияне также вели наступательные операции вокруг Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что враг вел безуспешные наступательные действия у Клищиевки.

Российские войска 22 августа вели наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк, но продвижения не имели. По данным Генштаба ВСУ враг безуспешно атаковал у Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Украинский Генштаб не сообщал о наступательной активности Украины в районе границы Донецкой и Запорожской областей, хотя российские военные блогеры утверждали, что украинские войска продолжали штурмы у Старомайорского и Урожайного. Однако успеха якобы не достигли.

22 августа украинские войска продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области и добились некоторых успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что украинские силы продвинулись дальше к юго-востоку Работино.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что украинские силы также продвигались к западу от Новопокровки. Украинская 47-я механизированная бригада 22 августа опубликовала видео, как ее личный состав эвакуирует мирных жителей из Работино. 47 механизированная бригада заявила, что ее личный состав прорвал многоэшелонную российскую оборону и вошел в населенный пункт.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении. Главное управление военной разведки Украины (ГУР) 22 августа сообщило, что российские чиновники намерены потопить не менее шести паромов у Керченского моста и установить между затонувшими судами заграждения для создания защитной полосы перед мостом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, готовы ли украинцы договариваться с россией о мире. По результатам опроса, только 4,7% опрошенных готовы пожертвовать территориями ради прекращения войны.