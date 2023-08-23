На Западе вновь критикуют контрнаступление ВСУ: что не понравилось на этот раз

На Западе вновь обратили внимание на проблемы с контрнаступлением

Западные чиновники вновь критикуют действия ВСУ и считают, что Украина должна изменить тактику проведения контрнаступления и сосредоточить силы на одном направлении.

Как говорится в материале The New York Times, американские и другие официальные лица считают, что одни из самых боеспособных подразделений украинской армии находятся "не в тех местах, где им стоило бы быть".

В частности сообщается, что главной целью контрнаступления ВСУ должно быть перерезание сухопутного коридора по которому россияне могут снабжать Крым.

"Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, украинское командование примерно поровну разделило войска и огневую мощь между востоком и югом", — говорится в сообщении.

При этом опрошенные чиновники говорят, что на направлении Бердянска и Мелитополя сфокусировано меньше военных, чем у Бахмута, хотя последний имеет меньшее стратегическое значение. Источники издания сообщают, что главным приоритетом ВСУ должен быть Мелитополь и прорыв укреплений на этом направлении.

Еще один источник издания отметил, что украинские войска слишком разбросаны и им необходимо консолидироваться для достижения успеха.

Стоит отметить, что издание все же подчеркивает и то, что на Западе также есть и альтернативная точка зрения, согласно которой американские военные чиновники никогда не сталкивались с войной подобных масштабов и интенсивности, а потому могут ошибаться в своих оценках. Кроме того, западная военная доктрина никогда не тестировалась в условиях повсеместной блокировки связи и GPS, вместе с отсутствием превосходства в воздухе.

Вместе с тем, официальные лица отмечают, что у Украины есть от месяца до полутора прежде чем возвращение дождливого сезона вновь заставит снизить интенсивность боевых действий.

Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался в сторону западных аналитиков, которые критикуют контрнаступление, и призвал их быть осторожными с прогнозами.