"Почему лицо не заблюрили?" Выступление путина не своим голосом на саммите в ЮАР высмеяли в сети (видео)

Главу кремля сравнили с героем криминальной хроники

Во вторник, 22 августа, российский диктатор владимир путин выступил по видеосвязи на саммите БРИКС в Южной Африке, однако из-за непонятной неполадки заговорил он не своим голосом. Этот момент не смог пройти мимо пользователей сети.

Так, к примеру, журналист Александр Невзоров в своем telegram-канале объяснил, что речи путина пишутся заранее, а потом суфлер озвучивает их ему в ухо. Однако в этот раз что-то пошло не так.

"В Йоханнесбурге же произошел скандал. Кто-то из кремлевских балбесов перепутал "суфлерный" и "путинский" каналы", — отметил он.

Не стали молчать и другие пользователи сети, которые сравнили его с персонажем из вселенной "Звездных войн" Дартом Вейдером, героем криминальной хроники и Фантомасом. Другие же для полной картины предложили заблюрить его лицо.

Впрочем, также прозвучали варианты того, что возможно путин сказал не то, что хотел донести до аудитории, а потому его выступление решили переозвучить.

Как сообщалось ранее, поскольку путин лично не явился на саммит БРИКС из-за страха быть арестованным по требованию международного уголовного суда, то туда приехал российский министр иностранных дел сергей лавров. Впрочем, и его прибытие без конфузов не обошлось.