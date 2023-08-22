"Чому обличчя не заблюрили?" Виступ путіна не своїм голосом на саміті у ПАР висміяли у мережі (відео)

Главу кремля порівняли з героєм кримінальної хроніки

У вівторок, 22 серпня, російський диктатор володимир путін виступив по відеозв’язку на саміті БРІКС у Південній Африці, проте через незрозумілу неполадку заговорив він не своїм голосом. Цей момент не зміг пройти повз користувачів мережі.

Так, наприклад, журналіст Олександр Невзоров у своєму telegram-каналі пояснив, що промови путіна пишуться заздалегідь, а потім суфлер озвучує їх йому у вухо. Однак на цей раз щось пішло не так.

"У Йоганнесбурзі ж стався скандал. Хтось із кремлівських балбесів переплутав "суфлерний" та "путінський" канали", — зазначив він.

Не стали мовчати й інші користувачі мережі, які порівняли його з персонажем із всесвіту "Зоряних війн" Дартом Вейдером, героєм кримінальної хроніки та Фантомасом. Інші для повної картини запропонували заблюрити його обличчя.

Втім, також прозвучали варіанти того, що, можливо, путін сказав не те, що хотів донести до аудиторії, а тому його виступ вирішили переозвучити.

Як повідомлялося раніше, оскільки путін особисто не з’явився на саміт БРІКС через страх бути заарештованим на вимогу міжнародного кримінального суду, то туди приїхав російський міністр закордонних справ сергій лавров. Втім, його прибуття без конфузів не обійшлося.