У прихильників теорії про путінські двійники з’явився новий аргумент

У середу, 22 серпня, в ПАР проходить саміт БРІКС, на який вже приїхав глава МІД росії лавров, але забоявся приїжджати путін. Він виступав перед діловою радою об’єднання по відеозв’язку і навіть тут осоромився.

На відео, яке розповсюджують російські пропагандисти, можна побачити, як під час виступу путіна у нього чомусь був змінений голос. Причини таких метаморфозів з голосовими зв’язками диктатора не пояснюються, але можна припустити, що справа в технічних неполадках і виникненні так званого "робовойса" (перешкоди у зв’язку, які при, наприклад, поганому інтернет-з’єднанні, впливають на звук, що передається). Або йдеться про штучну зміну голосу спеціальними програмами, які навіщось знадобилися диктатору (або схожій на нього людині), і які чомусь забули відключити.

Примітно, що такий конфуз трапився саме з главою кремля, якого й так постійно підозрюють у тому, що він обклався двійниками і не виходить на вулицю з бункера. Тепер, мабуть, у прибічників цієї теорії виник ще один аргумент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що неявка путіна на саміт БРІКС розкриває важливу деталь щодо росії.

Також ми повідомляли про те, що Європейський єврейський конгрес (EJC) різко прокоментував абсурдну заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який раніше порівняв росіян з євреями, а Захід — з Гітлером. Від путінського поплічника вимагають публічних вибачень.