Це вже плювок у спину: друг путіна та ще низка країн підписали Афінську декларацію, що до неї входить

Документ включає 8 пунктів

У Греції під час саміту Балкан, куди прибув президент України Володимир Зеленський, лідери 11 країн підписали Афінську декларацію.

Про це повідомляє CNN.

Документ, який включає 8 пунктів, до речі, підписав президент Сербії Олександр Вучич. А як відомо, Сербія вважається головним союзником росії в Європі і хоч останнім часом країна намагається рухатися у бік зближення з ЄС і навіть через посередників продавала боєприпаси Україні, проте більшість населення там має проросійські погляди.

"Ми, президент Олександр Вучич, президент Майя Санду, президент Володимир Зеленський, президент Яків Мілатович, прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, прем’єр-міністр Йон-Марсель Чолаку, прем’єр-міністр Альбін Курті, прем’єр-міністр Бор’яна Крішто, прем’єр-міністр Дімітар Ковачевскі, прем’єр-міністр Ніколай Денков та Прем’єр-міністр Андрей Пленкович у присутності президента Європейської ради та голови Європейської комісії зустрілися сьогодні в Афінах, через двадцять років після історичного саміту ЄС-Західні Балкани в Салоніках, і виступаємо з наступною заявою", — йдеться у декларації. і далі перераховуються її пункти:

Російське вторгнення в Україну є поворотним моментом для Європи, створюючи новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього в рамках ЄС… Закони та принципи, які так довго сприяли стабільному та передбачуваному порядку європейської безпеки, були порушені, і ми знову є свідками прояву катастрофічних наслідків ревізіонізму. Перед російською агресією ми висловлюємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, заснованих на цінностях демократії та верховенства права. …Ми висловили нашу підтримку та вдячність за серйозні зусилля Президента України Володимира Зеленського щодо встановлення принципів миру відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй у його Формулі миру…. Не може бути безкарності за військові злочини та інші злочини… всі винні мають бути притягнуті до відповідальності. …Ескалація агресивної війни проти України виявила гостру необхідність у сильному, стійкому ЄС…. Західні Балкани, Україна та Республіка Молдова, що географічно прилягають до держав-членів ЄС, мають спільну європейську спадщину, історію та майбутнє…Європі важливо, щоб ці регіони сприймалися як повноправні члени європейської родини. …ми висловили готовність підтримати Україну та Молдову у наступних кроках у процесі їхнього вступу (до ЄС — Ред.) після того, як вони завершать необхідні реформи. Ми твердо віримо, що через 20 років після саміту в Салоніках і в світлі нової геополітичної реальності настав час прийняти сміливу та амбітну кінцеву мету, яка стане орієнтиром, джерелом натхнення та основою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що резидент Сербії Олександр Вучич різко відреагував на перспективи визнання Україною Косово.