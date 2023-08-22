Это уже плевок в спину: друг путина и еще ряд стран подписали Афинскую декларацию, что в неё входит

Документ включает в себя 8 пунктов

В Греции во время саммита по Балканам, куда прибыл президент Украины Владимир Зеленский, лидеры 11 стран подписали Афинскую декларацию.

Об этом сообщает CNN.

Документ, который включает в себя 8 пунктов, к слову, подписал президент Сербии Александр Вучич. А как известно, Сербия считается главным союзником россии в Европе и хоть в последнее время страна пытается двигаться в сторону сближения с ЕС и даже через посредников продавала боеприпасы Украине, однако в большинстве население там имеет пророссийские взгляды.

"Мы, президент Александр Вучич, президент Майя Санду, президент Владимир Зеленский, президент Яков Милатович, премьер-министр Кириакос Мицотакис, премьер-министр Ион-Марсель Чолаку, премьер-министр Альбин Курти, премьер-министр Борьяна Кришто, премьер-министр Димитар Ковачевски, премьер-министр Николай Денков и Премьер-министр Андрей Пленкович в присутствии президента Европейского совета и председателя Европейской комиссии встретились сегодня в Афинах, спустя двадцать лет после исторического саммита ЕС-Западные Балканы в Салониках, и выступаем со следующим заявлением", — говорится в декларации и далее перечисляются её пункты:

Российское вторжение в Украину является поворотным моментом для Европы, создавая новый уровень осознания общих принципов, единства и общего будущего в рамках ЕС…Законы и принципы, которые так долго способствовали стабильному и предсказуемому порядку европейской безопасности, были нарушены, и мы вновь являемся свидетелями проявления катастрофических последствий ревизионизма. Перед лицом российской агрессии мы выражаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, основанных на ценностях демократии и верховенства права. …Мы выразили нашу поддержку и признательность за серьезные усилия Президента Украины Владимира Зеленского по установлению принципов мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций в его Формуле мира…. Не может быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния… все виновные должны быть привлечены к ответственности. …Эскалация агрессивной войны против Украины выявила острую необходимость в сильном, устойчивом ЕС…. Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически прилегающие к государствам-членам ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее…Европе важно, чтобы эти регионы воспринимались как полноправные члены европейской семьи. …мы выразили готовность поддержать Украину и Молдову в следующих шагах в процессе их вступления (в ЕС — Ред.) после того, как они завершат необходимые реформы. Мы твердо верим, что спустя 20 лет после саммита в Салониках и в свете новой геополитической реальности пришло время принять смелую и амбициозную конечную цель, которая послужит ориентиром, источником вдохновения и основой.

Напомним, ранее мы писали о том, что резидент Сербии Александар Вучич резко отреагировал на перспективы признания Украиной Косово.