Европа отказывается от российского газа, но есть и плохие новости

С 2012 по 2022 год процент поставок сжиженного газа в Европу никогда не поднимался выше 15%, а теперь он будет расти

В результате войны, которую россия ведет против Украины, впервые с 1980-х годов, когда Европа начала зависеть от российского газа, эта зависимость начинает сокращаться. Произошла полная трансформация рынка газа в Европе, однако рф пытается исправить ситуацию за счет сжиженного газа.

Об этом "Телеграфу" рассказала президент французского аналитического центра Eastern Circles, эксперт по тематикам энергетики и обороны, профессор геополитики в Sciences Po Paris (Институт политических исследований) Анастасия Шапочкина.

"Конечно, трансформация зависит от инфраструктуры. Инфраструктура отрасли (газовые трубы), которая определяла геополитику стран на десятки лет вперед, стала нерелевантной из-за войны, потому что россия стала токсичной. Не потому, что газовый сектор обложили санкциями, а именно из-за токсичности россии", – объяснила она.

По словам профессора, эту инфраструктуру заменяет и будет заменять в долгосрочной перспективе инфраструктура для регазификации сжиженного природного газа, танкеров и труб, пролегающих в порты. Это, конечно, изменяет поставщиков газа. Если раньше проще и дешевле было получить газ от россии по трубе, то сейчас уже безразлично — дешевле это или проще — рынок урегулирует цену. Теперь газ может поставляться из разных источников.

"С 2012 по 2022 год процент поставок сжиженного газа в Европу никогда не поднимался выше 15%, а теперь он будет подниматься — выше и выше. Происходит полный переход от россии к Америке и Норвегии в первую очередь, в меньшей степени — к Катару. Думаю, мы увидим африканских игроков, также увеличивающих свою роль на рынке Европы", — прогнозирует Шапочкина.

Вместе с тем, по ее словам, рф немного отыграла позиции на рынке сжиженного газа.

"Во-первых, его никогда не облагали санкциями. В 2010-х годах они задались целью стать одним из пяти крупнейших экспортеров сжиженного газа. И начали проекты, с этим связанные — типа "Ямал СПГ", включая иностранных инвесторов, которые остаются в россии и работают там — сменили имя, но не ушли. Там есть и китайские инвесторы", — пояснила эксперт.

В результате россия нарастила способность экспортировать сжиженный газ.

"И что произошло в течение 2022 года? Не только сокращение присутствия россии на рынке европейского импорта природного газа по трубам, но и рост ее присутствия на рынке сжиженного газа на 50%", — констатировала профессор.

Подробнее читайте в первой части интервью "Телеграфа" с Анастасией Шапочкиной: россия "кинула" Европу с газом, но просчиталась

Как сообщал "Телеграф", один из главных союзников россии в Европе, Сербия, планирует построить свои собственные газопроводы, чтобы снизить свою зависимость от поставок российского газа, а заодно превратить свою страну в транзитный узел.