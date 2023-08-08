россия "кинула" Европу с газом, но просчиталась: интервью с французским профессором Анастасией Шапочкиной, ч.I

Из-за россии часть Европы на некоторое время перешла на средневековые способы отопления, однако результат того стоил

В Украине спорят о том, как работают санкции, наложенные на россию. Мы требуем более решительных шагов от Европы и пытаемся понять, почему она делает так или иначе. На самом же деле за полтора года полномасштабной войны с рф там произошла мощная трансформация, которая раньше считалась невозможной.

Как война в Украине сказывается на энергорынке Европы, каково очевидное и теневое влияние россии на энергетику стран ЕС, в какой отрасли энергетики у северного соседа еще есть существенные рычаги влияния?

На эти и другие темы "Телеграф" поговорил с президентом французского аналитического центра Eastern Circles, экспертом в области энергетики и обороны, профессором геополитики в Sciences Po Paris (Институте политических исследований) Анастасией Шапочкиной в первой части интервью.

Три области влияния России на Европу

— Как вы оцениваете сегодняшнее влияние россии на энергетическую сферу ЕС?

— Во Франции это влияние легко увидеть, как и все, что касается европейских рынков энергетики — все проходит через европейских трейдеров. Есть три области влияния на Францию и Европу в целом — газ, нефть, ядерная энергетика.

российское влияние больше всего изменилось на газовом рынке. Мы прошли за эти полтора года путь, который выглядел нереальным еще в марте 2022 года, когда в ответ на российскую агрессию Еврокомиссия объявила в Стратегическом плане о намерении до конца года снизить импорт газа на три четверти.

Мы думали: это невозможно! В лучшем случае речь может идти об уменьшении на 30%. Но уже в октябре Еврокомиссия объявила, что доля российского газа в закупке снизилась на 66%.

Наиболее показательна Германия: в 2021 году сюда из России уходило от 50 до 65% (в зависимости от сезона) импорта газа. В октябре 2022-го Германия импортировала ноль российского газа. Никто не мог этого предвидеть. Конечно, немцы летали все лето по миру в поисках альтернативы, но смогли.

Наряду с этим есть исключения из правил, таких как Венгрия или Словакия. Для них сделали исключение и они еще импортируют российский газ. Но в результате вцелом доля российского газа в европейском импорте уменьшилась от 41% до примерно 10%, то есть на три четверти.

российский газ был частично заменен сжиженным природным газом преимущественно из Америки, частично — из Катара.

Другие заменители переходного этапа – уголь и биомасса – это касается в основном Центральной Европы и стран Балтии. Но мы говорим не о комплексных заводах, а об обычной вырубке деревьев. Так, часть Европы на время перешла на средневековые методы отопления. Это даже немного иронично — в плане Еврокомиссии это выглядело как использование возобновляемой энергетики, а люди просто рубили деревья. В Словакии, например, доля замены дровами была достаточно ощутима.

На время часть Европы заглянула в средневековье, но не отказалась от газовой дерусификации

— Как решали вопрос, какой для каждой из стран будет заменитель переходного периода?

— У каждой страны выбор — заменить российский импорт сжиженным газом, углем (сработавшим в Германии и Польше) или биомассой, зависел от наличия определенных природных ресурсов, настроенности инфраструктуры на использование того или иного ресурса.

Многие страны столкнулись с натуральными барьерами. Например, Германия обнаружила, что у них нет терминалов для регазификации сжиженного газа (СПГ-терминалов). А еще от порта должна идти труба для транспортировки регазифицированного газа в хранилище. Такая инфраструктура, особенно в стране с высокими стандартами и требованиями к строительству, как Германия, строится за 4-5 лет.

И тут Германия снова сделала невозможное. Она сказала, что к новому году построит терминалы для регазификации, и построили два. Еще четыре строят со скоростью звука. Никто не ожидал такого, и россия — в том числе.

На фото Reuters — открытие плавучего СПГ-терминала в немецком Вильгельмсгафене в декабре 2022 года

Помните, у россиян вышло видео, очень популярное на российских пропагандистских телеканалах — о том, как Европа будет замерзать зимой. Примечательно, что люди, которые делали это видео, относятся к тем 77% россиян, которые никогда не покидали россию и никогда не были в Европе. Иначе они открыли бы для себя, что такого снега, как на видео, здесь давно уже нет, тем более огромных полей, затянутых снегом, давно уже никто не видел.

— В этом году еще и зима была очень теплой.

— Да, россия очень просчиталась, а Европе природа пошла навстречу, зима была очень теплая, и это помогло.

Было интересно сравнивать, что говорили эксперты по разрешению потенциального энергетического кризиса. Такие организации как Международное энергетическое агентство пугало с апреля, что нас ждет невозможный ужас. Что через два-три года как-то Европа из этого выкрутится, но в первый год отказа от российского газа мы столкнемся с непреодолимыми трудностями, ведь невозможно быстро переключиться с российского газа на что-то другое. Но в октябре дискурс изменился радикально, и те же эксперты и агентства публично говорили, что за этот год мы преодолели проблему, справились. Но следующие два-три года будут очень тяжелыми.

Уничтожение газовой удавки

— Что являлось главным структурным элементом еропейского прорыва к существенному снижению потребления российского газа?

– Их было два. Первый — решение Евросоюза заполнить газохранилища, зкоторые и были заполнены на 90%. И второй – принуждение индустрий, особенно — немецких, сократить их потребности в газе и энергетике. Конечно, проводились кампании и для массового потребителя, но обычных людей тяжело контролировать, а отключить индивидуальное отопление — невозможно. Индустрия же использует наибольший объем газа, и ее легко регулировать — можно просто сказать, во сколько предприятиям обойдется выход за определенный порог потребления, и они сами себя отрегулируют.

— Как это принуждение повлияло на промышленность?

— Больше всего за это поплатилась промышленность Германии. Во-первых, газ стоил очень дорого, и это всех испугало. Но страны, поставлявшие сжиженный газ, быстро отреагировали. А ожидаемый ренессанс китайской экономики с увеличенным кратно потреблением газа не произошел. Поэтому к концу года цены на газ рухнули, что помогло снизить давление на промышленность.

Вторая цена, которую заплатили европейцы за этот переход, — предполагаемый выход некоторых игроков немецкой тяжелой индустрии из Германии.

— На них так давит война в Украине? Европейские промышленные компании не видят будущего в Европе?

— На такие решения повлияла не столько война в Украине, сколько целый ряд других факторов. Например, решение Америки предоставить скидки на энергетику предприятиям, которые будут у них локализоваться. А параллельно — повысить цены на завозимую продукцию. В результате кто-то переехал в Китай или Америку, кто-то в процессе переезда, кто-то планирует переезжать. Это ожидаемый, но все равно очень депрессивный результат.

Мы получили снижение потребления газа в Европе на 15-20%, и этот результат зафиксировался. К концу года Еврокомиссия сказала: ок, мы будем держать такой показатель и дальше. И не потому, что им так хочется: останавливаются конвейеры на фабриках, увольняют людей, перевозят заводы. Эти процессы вспять не отмотаешь. Это и есть цена перехода.

— Как вы оцениваете результат этих изменений изнутри ситуации?

— Трансформация огромна. Впервые с 80-х годов, когда Европа начала зависеть от российского газа, эта зависимость начинает сокращаться. В результате этой войны произошла полная трансформация рынка газа в Европе.

Естественно, трансформация зависит от инфраструктуры. Инфраструктура отрасли (газовые трубы), которая определяла геополитику стран на десятки лет вперед, стала нерелевантной из-за войны, потому что россия стала токсичной. Не потому, что газовый сектор обложили санкциями, а именно из-за токсичности россии.

Эту инфраструктуру заменяет и будет заменять в долгосрочной перспективе инфраструктура для регазификации сжиженного природного газа, танкеров и труб, пролегающих в порты. Это, конечно, меняет поставщиков газа. Если раньше проще и дешевле было получить газ от россии по трубе, то сейчас уже безразлично — дешевле это или проще — рынок отрегулирует цену. Теперь газ может поставляться из разных источников.

На открытие первого СПГ-терминала приехали канцлер Германии Олаф Шольц, министр экономики Роберт Габек и министр финансов Кристиан Линднер. Собственно сам плавучий терминал – за спинами чиновников

С 2012 по 2022 год процент поставки сжиженного газа в Европу никогда не поднимался выше 15%, а теперь он будет подниматься — выше и выше. Происходит полный переход от россии к Америке и Норвегии в первую очередь, в меньшей степени — к Катару. Думаю, мы увидим и африканских игроков, увеличивающих свою роль на рынке Европы.

Однако мы видим также, что россия немного отыграла позиции на рынке сжиженного газа. Во-первых, его никогда не облагали санкциями. В 2010-х годах они поставили своей целью стать одним из пяти крупнейших экспортеров сжиженного газа. И начали проекты, с этим связанные — типа "Ямал СПГ", подключая иностранных инвесторов, остающихся в россиии и работающих там — сменили имя, но не ушли. Там есть и китайские инвесторы.

Эта стратегия была воплощена в жизнь. россия нарастила способность экспортировать сжиженный газ. И что произошло в течение 2022 года? Не только сокращение присутствия россии на рынке европейского импорта природного газа по трубам, но и рост ее присутствия на рынке сжиженного газа на 50%.

Угроза отката назад

— От чего зависит дальнейшая трансформация потребления газа и может ли быть откат назад?

— На это влияют многие факторы. Например, решение американских производителей сжиженного газа увеличивать его производство, или нет. Американский рынок сжиженного газа очень волатильный, каждое бизнес-решение дорого стоит промышленности. Им нужны дополнительные гарантии, что Европа будет закупать у них газ в определенном объеме и дальше.

И тут возникает большой вопрос — не ожидает ли Германия и другие страны, что война закончится, и снова можно будет вернуться к бизнесу с россией?

— У вас есть ответы на этот вопрос?

— Нет. Политики могут декларировать одно, а делать другое. Но мои источники из энергетической сферы в большинстве своем считают, что к работе с россией рынок не вернется. Кроме невероятной токсичности, россия сильно их "кинула" как бизнес-партнеров. В Европе не привыкли так работать.

— "Кинула" в каком смысле?

— У россиян были обязанности по поставке определенного объем газа, но весь 2022 год они рассказывали, что у них то какая-то неполадка на турбине, то украинцы взорвали Nord Stream 2, затем Nord Stream. И все время звучали непонятные оправдания с российской стороны, почему они не будут поставлять газ в Германию в объеме контракта. Это выглядело как точка политического давления, которое не сработало. Германия впервые за 80 лет пересмотрела всю свою внешнюю и военную политику.

Поэтому мне кажется, что этот оптимистический взгляд коллег, работающих в энергетической сфере, будет преобладать. Тем более что всю инфраструктуру для транспортировки сжиженного газа нужно будет амортизировать, использовать. Мы считаем, что еще несколько десятков лет она будет формировать геополитику, энергетическую политику и безопасность стран Европы.

*О врастании "Росатома" в европейскую ядерную сферу, эффективности нефтяных санкций против россии и как неочевидно для нас по энергетической безопасности Европы ударит подрыв оккупантами Запорожской АЭС — читайте во второй части интервью с Анастасией Шапочкиной, которое выйдет завтра, 9 августа, в 09:00.