Цена рейдерства "Укрнефтебурения": минус инвестиции из Европы и плюс к ценам на газ и электричество, говорит нардеп

За дерзкими действиями "Укрнафты" очевидно стоят определенные политические силы и лица, считает Кучеренко

История с рейдерским захватом частной добывающей компании ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" (УНБ) может серьезно навредить украинской экономике и потребителям коммунальных услуг в Украине.

Об этом в эфире одесского 7 канала сообщил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

По его словам, после такого дерзкого попрания законов, как в случае незаконного изменения руководства УНБ, о чем сообщал "Телеграф", у европейских инвесторов возникает удивление существующим беззаконием.

"Я только из Европы приехал, общался с политиками Евросоюза, энерджи-комьюнити и они удивлены таким беззаконием в энергетической сфере. Они мне говорили – друзья, вы от нас инвестиции хотите? Никогда деньги не пойдут в такую среду", — заявил Алексей Кучеренко, говоря о своей последней поездке в Европу.

Другой стороной медали, которая беспокоит нардепа, он назвал судьбу природного газа, который добывает УНБ, и то, как государственная "Укрнафта" будет пытаться им распорядиться, ведь предприятие, несмотря на все работает, добывает газ и платит зарплату.

"Если предприятие отойдет государству, то добываемый им газ нужно будет включить в то топливо, которое поставляется населению и теплокоммунэнерго по сниженной цене. Но "Укрнафта", которая забирает этот актив, хочет продавать газ по рыночной цене. Если для теплокоммунэнерго будет рыночная цена, то тариф для населения на тепло вырастет в три раза. Вы выдержите такой тариф? Нет, не выдержите, равно как и рыночный тариф на электроэнергию, если газ будут продавать по рыночной цене", — отмечает Алексей Кучеренко.

По мнению народного депутата, за такими дерзкими действиями "Укрнафты" очевидно стоят определенные политические силы и лица, вроде тех "смотрящих" ранее, таких как Игорь Кононенко или Андрей Клюев. Но оба они сейчас скрываются от уголовных дел за пределами Украины, и то же самое политик прогнозирует и для покровителей рейдеров из "Укрнафты". К тому же Алексей Кучеренко подчеркнул, что он подал заявление в НАБУ, чтобы оно разобралось с нарушениями закона.

Напомним, ранее ПАО "Укрнафта" сменило членов наблюдательного совета ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", хотя ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку однозначно объяснила, что "Укрнафта" не имеет на это никакого права.