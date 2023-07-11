"Укрнефтебурение" указала на грубое нарушение закона со стороны главы "Укрнафты" Сергея Корецкого

Нарушение может закончиться уголовной ответственностью для виновных, предупредили в компании

Несмотря на то, что акционеры ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" (УНБ) уже предупреждали о нарушении законодательства в случае назначения ПАО "Укрнафта" новых членов наблюдательного совета за УНБ, директор "Укрнафты" Сергей Корецкий пошел на этот шаг.

Своим решением 7 июля Сергей Корецкий пытался сменить членов наблюдательного совета "Укрнефтебурения" представлявших интересы акционеров компаний АРЕС СИСТЕМС ЛТД и АРИАНА БИЗНЕС ЛИМИТЕД

Вместе с этим, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку уже объясняла, что согласно статье 72 Закона Украины "Об акционерных обществах", в состав наблюдательного совета избираются акционеры или представляющие их интересы лица или независимые директора.

ПАО "Укрнафта" является только управляющим имущества, временно переданным Агентству по розыску и менеджменту активов полученных преступным путем (АРМА) и не является акционером ПАО "ДК "Укрнефтебурение", а потому не может действовать от имени акционера.

"Учитывая тот факт, что в письмо не добавлено ни одного надлежащего документа, подтверждающего право ПАО "Укрнафты" или лично Сергея Корецкого представлять или действовать от имени акционеров ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", представители которых входят в состав наблюдательного совета предприятия, сообщаем, что есть все достаточные основания считать письмо противозаконным и соответственно ненадлежащим документом по вопросам избрания, изменения, прекращения и т.д. действующего состава представителей наблюдательного совета ПАО "ДК "Укрнетебурение", — сообщает "Укрнефтебурение" в своем письме к ПАО "Укрнафта" и его директора Сергея Корецкого.

Также УНБ напоминает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство №52023000000000247 и соучастниками по которому могут пойти директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий и лица, которые были указаны, как новые члены наблюдательного совета "Укрнефтебурения".

К тому же вопрос ареста судом и передачи в управление ПАО "Укрнафта" арестованных активов не признается и будет обжаловаться в суде акционерами "Укрнефтебурения". Кроме того, речь идет о нарушении руководством АРМА закона, и хотя последний уже уволен, владельцы УНБ будут пытаться привлечь их к ответственности за многочисленные нарушения закона.