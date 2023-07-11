"Укрнафтобуріння" вказала на грубе порушення закону з боку голови "Укрнафти" Сергія Корецького

Порушення може закінчитися криминальною відповідальністю для винних, попередили у компанії

Незважаючи на те, що акціонери ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" (УНБ) вже попереджали про порушення законодавства у разі призначення ПАТ "Укрнафта" нових членів наглядової ради за УНБ, директор "Укрнафти" Сергій Корецький таки пішов на цей крок.

Своїм рішенням 7 липня Сергій Корецький намагався змінити членів наглядової ради "Укрнафтобуріння" що представляли інтереси акціонерів компаній АРЕС СИСТЕМС ЛТД та АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД

Разом із цим, раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вже пояснювала, що згідно із із статтею 72 Закону України "Про акціонерні товариства", до складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, або незалежні директори.

ПАТ "Укрнафта" є лише управителем майна, що тимчасово було передане Агентству із розшуку та менеджменту активів отриманих злочинним шляхом (АРМА) і не є акціонером ПАТ "ВК "Укрнафтобуріння", а тому не може діяти від імені акціонера.

"Зважаючи на той факт, що до листа не додано жодного належного документу, що підтверджує право ПАТ "Укрнафти" чи особисто Сергія Корецького представляти або діяти від імені належних акціонерів ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", представники яких входять до складу наглядової ради підприємства, повідомляємо, що є всі достатні підстави вважати лист протизаконним та відповідно неналежним документом з питань обрання, зміни, припинення, тощо чинного складу своїх представників у наглядовій раді ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", — повідомляє "Укрнафтобуріння" у своєму листі до ПАТ "Укрнафта" та його директора Сергія Корецького.

Також УНБ нагадує, що Національне антикорупційне бюро України наразі розслідує кримінальне провадження №52023000000000247 і співучасниками по якому можуть піти директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький та особи, що були вказані, як нові члени наглядової ради "Укрнафтобуріння".

До того ж, питання арешту судом та передачі в управління ПАТ "Укрнафта" арештованих активів не визнається та буде оскаржуватися в суді акціонерами "Укрнафтобуріння". Крім того, мова йде про порушення керівництвом АРМА закону, і хоча останнє вже звільнено, власники УНБ намагатимуться притягнути їх до відповідальності за численні порушення закону.