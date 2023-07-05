Акционер "Укрнефтебурения" просит нового главу АРМА разобраться с нарушившим закон экскероводством

Многочисленные обращения компании о нарушениях были ранее проигнорированы

В своем обращении акционер компании просит новоназначенного главу АРМА разобраться с существенными нарушениями законодательства, совершенными бывшим руководством и требующим привлечения к ответственности должностных лиц агентства.

Об этом "Телеграф" узнал из обращения компании ООО JKX Ukraine BV, в котором госслужащих обвиняют в нарушении нескольких законов Украины, в том числе:

статьи 21 Закона "Об АРМА" в части передачи конфискованного имущества по специальной процедуре, без проведения оценки и конкурса управляющих, что возможно, если существует опасность прекращения работы критического предприятия. На самом же деле ЧАО "ДК Укрнефтебурение" работало до самого ареста своих активов, платило налоги и заработную плату, рассчитывалось с контрагентами;

законодательства о защите экономической конкуренции – отказ от проведения конкурса отбора управляющего и передачи активов ЧАО "ДК Укрнефтебурение" в ПАО "Укрнафта" предоставило последнее необоснованные конкурентные преимущества на рынке и ограничило конкуренции между газодобывающими компаниями;

законодательства о необходимости получения разрешения на концентрацию – хотя согласно законам ПАО "Укрнафта" должно было получить на это разрешение от Антимонопольного комитета Украины по определенной процедуре, это было проигнорировано как "Укрнафтой", так и АМКУ. В частности, нужно было разрешение или хотя бы информация от "Укрнефтебурения", чего исполнено не было.

Как подчеркнули в ООО JKX Ukraine B.V., многочисленные обращения компании по поводу этих нарушений, в частности, к АМКУ и бывшему руководству АРМА были проигнорированы.

В этой связи ООО JKX Ukraine B.V. в своем обращении просит от новой главы АРМА:

поднять перед Кабинетом министров Украины вопрос об изменениях в законодательстве, используемых для рейдерства под прикрытием закона, в частности, распоряжение КМУ от 23.05.2023 № 454-р "Некоторые вопросы управления активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, в исключительных случаях";

принять меры по недопущению определения управляющего активов ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" вне конкурса;

обеспечить осуществление независимой оценки находящихся под арестом активов ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" на конкурсных началах;

провести конкурс на определение управляющего активов ЧАО "ДК "Укрнефтебурение", ранее арестованных в уголовном производстве;

провести дисциплинарное производство по ненадлежащему выполнению должностными лицами АРМА, ответственными за осуществление мер по управлению арестованными активами (корпоративными правами) ЧАО "ДК "Укрнефтебурение".

Ранее ПАО "Укрнефтебурение" выражало обеспокоенность принятием нового закона, который может привести к масштабному рейдерству успешных предприятий под видом защиты государственных интересов.