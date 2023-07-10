"Укрнафта" не может менять членов наблюдательного совета "Укрнафтобуріння" — в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку дали четкое объяснение

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку дала четкий ответ о попытках сменить членов наблюдательного совета УНБ

Любая попытка ПАО "Укрнафта", осуществляющей управление временно арестованными активами ПАО "Укрнафтобуріння" (УНБ), изменить членов наблюдательного совета, представляющих интересы акционеров компании, незаконна.

Такой четкий ответ предоставила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в ответ на запрос одного из акционеров ПАО "Укрнафтобуріння" компании АРЕС СИСТЕМС ЛТД, владеющей 22,49% УНБ.

Согласно статье 72 Закона Украины "Об акционерных обществах", в состав наблюдательного совета избираются акционеры или лица, представляющие их интересы, или независимые директора.

В то же время ПАО "Укрнафта", осуществляющее управление активами УНБ, которые были арестованы судом и переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов полученных преступным путем (АРМА), является только управляющим активами "Укрнафтобуріння".

Как отметила в собственном ответе Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, согласно статье 1029 Гражданского кодекса Украины компания-управитель, то есть ПАО "Укрнафта", имеет право только осуществлять управление в интересах стороны, предоставившей ей право управления, то есть АРМА. Но и сама АРМА не является собственником или акционером ПАО "Укрнафтобуріння", так что ни Агентство, ни "Укрнафта" не имеют права менять членов наблюдательного совета УНБ, представляющих интересы действующих акционеров компании, в данном случае АРЕС СИСТЕМС ЛТД.

Ответ НКЦБФР. стр.1

Ответ НКЦБФР. стр.2-3

К тому же вопрос ареста судом и передачи в управление ПАО "Укрнафта" арестованных активов не признается и будет обжаловаться в суде акционерами "Укрнафтобуріння". Кроме того, речь идет о нарушении руководством АРМА закона, и хотя последнее уже уволено, собственники УНБ будут пытаться привлечь их к ответственности за многочисленные нарушения закона.