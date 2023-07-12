Не остановила даже Конституция: нардеп рассказал, как пытались незаконно сменить руководство компании "Укрнефтебурение"

Незаконные действия пытались совершить дважды в течение часа

Продолжается борьба вокруг арестованных активов крупнейшего частного добытчика нефти и газа в Украине — ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" (УНБ). На этот раз была попытка сменить руководство компании, и внести сведения об этом в государственные реестры. Причем сделать это пытались два нотариуса в течение часа, сообщил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко.

На своей странице в Facebook он отметил, что первая попытка осуществить изменения состоялась во вторник, 11 июля, в 17.41, но нотариус Войтовский Валентин Сергеевич, который является заместителем председателя Комиссии по сотрудничеству с органами государственной власти Нотариальной палаты Украины, эту попытку отклонил.

Нотариус отказал в регистрации изменений, поскольку представленные ПАО "Укрнафта" (осуществляет временное управление активами УНБ от имени АРМА, но не владеет компанией — Ред.) документы противоречат Конституции и законодательству Украины. Так нотариус Войтовский аргументировал отказ и сделал соответствующую отметку в реестре.

В регистрации отказано

Однако уже через час после отказа, нашелся другой нотариус – некий Рогач В.В., который по словам нардепа, "согласился освятить преступные действия по захвату мощного газодобывающего предприятия, флагмана отрасли". При этом не испугало нотариуса Рогача даже сделанная его коллегой минутами ранее запись об отказе в совершении подобных действий.

"А если открыть реестр судебных дел, то там фамилия нотариуса Рогача достаточно известна, он фигурирует по делам о незаконной регистрации имущества. Достаточно мощный выбор исполнителя, как для прозрачного менеджмента Укрнафты. К сожалению, прогнозирую падение добычи газа в стране в ближайшее время", – резюмирует политик.

Напомним, ранее ПАО "Укрнафта" сменило членов наблюдательного совета ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", хотя ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку однозначно объяснила, что "Укрнафта" не имеет на это никакого права.