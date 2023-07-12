Не зупинила навіть Конституція: нардеп розповів, як намагалися незаконно змінити керівництво компанії "Укрнафтобуріння"

Незаконні дії намагалися зробити двічі протягом години

Продовжується боротьба навколо заарештованих активів найбільшого приватного добувача нафти та газу в Україні — ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" (УНБ). Цього разу була спроба змінити керівництво компанії, та внести відомості про це до державних реєстрів. Причому зробити це намагалися два нотаріуса протягом години, повідомив народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

На власній сторінці у Facebook він зазначив, що перша спроба здійснити зміни відбулася у вівторок, 11 липня, о 17.41 але нотаріус Войтовський Валентин Сергійович, який є заступником голови Комісії зі співробітництва з органами державної влади Нотаріальної палати України, цю спробу відхилив.

Нотаріус відмовив у реєстрації змін, бо подані ПАТ "Укрнафта" (здійснює тимчасове управління активами УНБ від імені АРМА, але не володіє компанією — Ред.) документи суперечать Конституції та законодавству України. Так нотаріус Войтовський аргументував відмову, та зробив відповідну позначку у реєстрі.

У реєстрації відмовлено

Проте вже за годину після відмови, знайшовся інший нотаріус – такий собі Рогач В.В., який за словами нардепа, "погодився освятити злочинні дії із захоплення потужного газовидобуваючого підприємства, флагмана галузі". При цьому не злякало нотаріуса Рогача навіть зроблений його колегою хвилинами раніше запис про відмову у проведенні подібних дій.

"А якщо відкрити реєстр судових справ, то там прізвище нотаріуса Рогача доволі відоме, він фігурує у справах про незаконну реєстрацію майна. Доволі потужний вибір виконавця, як для прозорого менеджменту Укрнафти. На превеликий жаль, прогнозую падіння видобутку газу в країні в найближчий час", — резюмує політик.

Нагадаємо, раніше ПАТ "Укрнафта" змінила членів наглядової ради ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", хоча раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку однозначно пояснила, що "Укрнафта" не має на це жодного права.