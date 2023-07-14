Ціна рейдерства "Укрнафтобуріння": мінус інвестиції з Європи та плюс до цін на газ та електрику, каже нардеп

За зухвалими діями "Укрнафти" вочевидь стоять певні політичні сили та особи, вважає Кучеренко

Історія із рейдерським захопленням приватної видобувної компанії ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" (УНБ) може серйозно нашкодити українській економіці та споживачам комунальних услуг в Україні.

Про це в ефірі одеського 7-го каналу повідомив народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

За його словами, після такого зухвалого зневажання законами як у випадку незаконної зміни керівництва УНБ, про що повідомляв "Телеграф", у європейських інвесторів викликає здивовання існуючим беззаконням.

"Я тільки-но з Європи приїхав, спілкувався з політиками Евросоюзу, енерджі-комьюніті і вони здивовані таким беззаконням в енергетичній сфері. Вони мені казали – друзі, ви від нас інвестиції хочете? Ніколи гроші не підуть в таке середовище", — заявив Олексій Кучеренко, говорячи про свою останню поїздку до Європи.

Іншою стороною медалі, що турбує нардепа, він назвав долю природнього газу, що видобуває УНБ, та той факт як державна "Укрнафта" буде намагатиметься ним розпорядитися, адже підприємство попри все працює, видобуває газ та платить зарплату.

"Якщо підприємство відійде державі, то газ, що ним видобувається, потрібно буде включити до того палива, що поставляється населенню та теплокоммунэнерго за зниженою ціною. Але Укрнафта, котра забирає цей актив, хоче продавати газ за ринковою ціною. Якщо для теплокоммунэнерго буде ринкова ціна, то тариф для населення на тепло зросте втричі. Ви витримаєте такий тариф? Ні, не витримаєте, так само як і ринковий тариф на електроенергію якщо газ будуть продавати за ринковою ціною", — наголошує Олексій Кучеренко.

За думкою народного депутата, за такими зухвалими діями "Укрнафти" вочевидь стоять певні політичні сили та особи, на кшталт тих "смотрящих" що були раніше, такі як Ігор Кононенко чи Андрій Клюєв. Але обидва вони зараз переховуються від кримінальних справ за межами України, і те саме політик прогнозує і для покровителів рейдерів з "Укрнафти". До того ж, Олексій Кучеренко наголосив, що він подав заяву до НАБУ аби воно розібралося із порушеннями закону.

Нагадаємо, раніше ПАТ "Укрнафта" змінила членів наглядової ради ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", хоча раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку однозначно пояснила, що "Укрнафта" не має на це жодного права.