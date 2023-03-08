Из мемов в промышленность: как Украина может заработать на "бавовне"

Лучше всего для хлопка подходит юг Украины

Хлопок, который стал основой для многих мемов, связанных со взрывами в россии, может стать важной культурой для Украины. Его можно выращивать на юге нашей страны в промышленных масштабах. Впервые исследования провели более 20 лет назад. Проводили исследования в Херсонской области, продолжать сейчас их не могут поскольку есть большие риски.

Агропортал сообщает что уже выведены украинские сорта хлопка — их два, для орошаемых и неорошаемых полей. По данным научного сотрудника института климатически ориентированного сельского хозяйства НААН Веры Боровик, выращивание хлопчатника эффективно даже на землях без полива — урожайность составляла в сухих зонах1,8 т/га, а при орошении 2,7 т/га. Отметим что рентабельность выращивания хлопчатника достигается уже при урожайности до 1,5 т/га. Стоимость на март 2023 ориентировочно 1800 долларов за тонну.

Хлопок — культура с практически безысходным производством. Большая часть урожая — это зерно и волокна. При переработке зерна можно получить кроме экологически чистого масла и качественной макухи для животноводства отходы хлопчатника, которые применяются для производства оборонных средств, рассказала ученая.

Часть зерен разработанных в Украине сортов удалось спасти от оккупантов. Кроме прочего у выращивания хлопка есть экологическое преимущество — меньше нужно пестицидов. Украина — самый северный регион, где на выращивании хлопка можно заработать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что от российского вторжения серьезно пострадала металлургическая отрасль Украины. Одна из проблем с которой сталкиваются заводы — нехватка кадров.