Для создания "стального коридора" в Черном море не требуется согласия россиян – президент Укрметаллургпрома

Украинские металлургические заводы завершили январь с падением около 80% по сравнению с январем 2022 года. Закрытые из-за войны морские порты и разбомбленные заводы Мариуполя — главная причина падения. Но Украина уже сегодня могла бы зарабатывать гораздо больше на экспорте металла, если бы Евросоюз не имитировал введение санкций против россиян. Детальнее об этом "Бизнес Телеграфу" рассказал президент отраслевого объединения Укрметаллургпром Александр Каленков.

Какова динамика объемов производства в металлургии с начала полномасштабного вторжения, и какие главные факторы ее определяют?

Украинская металлургическая промышленность пострадала больше других отраслей, потому что наши предприятия расположены очень близко к линии фронта. Заводы приостанавливали работу с первых дней агрессии от 24 февраля, поэтому весь год закончился на уровне минус 30% по сравнению с 2021 годом. Но годовая статистика включает два месяца работы отрасли до начала полномасштабной войны, поэтому она не в полной мере отражает тот удар, который понесла отрасль после начала российской агрессии. Мы потеряли 40% всего производства стали только из-за оккупации Мариуполя (в этом городе работали Азовсталь и ММК Ильича — ред), а оставшиеся на подконтрольной территории предприятия сейчас загружены на 30-50%. Но это лучше, чем летом и осенью, когда средняя загруженность падала до 15%.

Как металлургические компании решили вопрос логистики, ведь морские порты заблокированы?

Украинские металлурги экспортируют 80% продукции, 70% из этого объема уходило через морские порты. Это было экономически эффективно. Сейчас продукция идет через западную программу железнодорожного перехода и дальше на европейские порты. Расходы на логистику выросли где-то в 4-5 раз для нашей отрасли, и это как раз то, что фактически делает производство экономически неэффективным и наносит убытки. Доходов предприятий хватает только на покрытие переменных затрат, и то не в полном объеме. Для решения проблемы Украине нужен стальной коридор в Черном море по аналогии с зерновым.

Известно ли вам что-нибудь о прогрессе в переговорах относительно "стального коридора"?

·В настоящее время наши чиновники заявляют западным партнерам, что это очень важно как для украинской экономики, так и для мировой металлургической отрасли. Но до предметных переговоров, как мне известно, еще не дошло.

Вы считаете реальным, что россияне согласятся на "стальной коридор"?

Я понимаю, что украинские порты для "зернового коридора" открывали ради продовольственной безопасности в мире, а для "стального коридора" нет такого аргумента. Но действительно ли нам нужно согласие россиян? Мы хорошо помним, что осенью они уже заявляли о выходе из соглашения о "зерновом коридоре", но Турция продолжала пропуск кораблей. Думаю, о "стальном коридоре" нужно говорить прежде всего с Турцией. Речь идет о большой политике, нужно инициировать переговоры. Открытие портов для продукции ГМК позволит Украине экспортировать на 8 млрд. долларов больше, чем мы экспортируем сегодня. На мой взгляд, для создания стального коридора в Черном море нам не нужно согласия россиян

На европейском рынке структура украинского металлургического экспорта практически совпадает с российским. Удается ли в ЕС заместить сталь и чугун из страны-агрессора украинским после введения санкций против ЕС?

На сегодняшний день металлургические санкции ЕС против россиян приняты, но не работают. Проблема в том, что Евросоюз сделал некоторые исключения и отсрочил введение санкций по чугуну, заготовке, железорудному сырью и полуфабрикатам до 2024 года. Почему это вышло? Многие европейские металлурги привыкли покупать российскую стальную заготовку и изготавливать из нее более сложную продукцию. Они настаивали на том, что существуют большие риски падения производства в ЕС. На мой взгляд, эти опасения были значительно преувеличены. Но как бы то ни было, введение в действие полноценных санкций против металлургии россиян отсрочили до апреля-октября 2024 года. Это очень долго, ждать еще полтора года. На мой взгляд, украинским чиновникам следует настаивать на том, чтобы реально заместить российскую сталь на украинскую в ближайшей перспективе. Если этот план сработает, это будет настоящий прорыв украинской экономики и болезненный удар по экономике страны-агрессора.

Россияне обычно пытаются обходить санкции поставками через третьи страны. Есть ли какие-либо предохранители против этого?

ЕС формально ввел ограничения на поставки российской продукции из третьих стран с сентября 2023 года. Но до этого времени нет понимания, как это будет работать. Теперь, когда россияне завозят заготовку на свои дочерние предприятия в Европе для переработки, она уже считается европейской продукцией.

Вы сказали, что украинские металлургические заводы сейчас работают в убыток. Сколько это может занять до полной остановки?

·Наши предприятия действительно работают в убыток, но отрасль продолжает работать, чтобы сохранить рабочие места, не потерять людей и дотянуть до нашей общей победы над врагом. Сейчас производство продукции буквально сжигает деньги. Даже если предприятия приостановили работу или работают условно на 10% мощности, как было с "АрселорМиттал", они продолжают выплачивать людям заработную плату. Есть у меня и очень большая обеспокоенность по поводу наличия рабочей силы в достаточном количестве после нашей победы.

То есть Украине грозит не безработица, а дефицит рабочей силы на заводах?

·Многие вынужденные переселенцы из восточных областей, где преимущественно расположены металлургические заводы, сейчас выехали за границу. Женщины уже нашли долгосрочную работу в других странах, дети пошли в школу. После нашей победы очень велика вероятность, что мужчины поедут в свои семьи за границу. Для украинской экономики это очень большой риск.

Как металлургические компании решают проблему бронирования ключевых специалистов от призыва на фронт?