Найкраще для бавовни підходить південь України

Бавовна, яка стала основою для багатьох мемів, пов’язаних із вибухами в росії, може стати важливою культурою для України. Її можна вирощувати на півдні нашої країни у промислових масштабах. Вперше дослідження провели понад 20 років тому. Проводили дослідження у Херсонській області, продовжувати зараз їх не можуть, оскільки є великі ризики.

Агропортал повідомляє, що вже виведені українські сорти бавовни — їх дві, для зрошуваних та незрошуваних полів. За даними наукового співробітника інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН Віри Боровик, вирощування бавовнику ефективне навіть на землях без поливу — врожайність становила у сухих зонах 1,8 т/га, а при зрошенні 2,7 т/га. Зазначимо, що рентабельність вирощування бавовнику досягається вже за врожайності до 1,5 т/га. Вартість на березень 2023 року орієнтовно 1800 доларів за тонну.

Бавовна — культура з практично безвихідним виробництвом. Більшість урожаю — це зерно і волокна. При переробленні зерна можна отримати окрім екологічно чистої олії та якісної макухи для тваринництва відходи бавовнику, які застосовуються для виробництва оборонних засобів, розповіла вчена.

Частину зерен розроблених в Україні сортів вдалося врятувати від окупантів. Крім іншого, у вирощування бавовни є екологічна перевага — менше потрібно пестицидів. Україна — найпівнічніший регіон, де на вирощуванні бавовни можна заробити.

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