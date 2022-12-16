Союзник путина в Европе решил соскочить с российской "газовой иглы": готов вложить сотни миллионов евро

Страна выделит большие суммы денег на диверсификацию поставок

Один из главных союзников россии в Европе планирует построить свои собственные газопроводы, чтобы снизить свою зависимость от поставок российского газа, а заодно превратить свою страну в транзитный узел.

Как информирует Bloomberg, об этом рассказала глава Министерства горной промышленности и энергетики Дубравка Джедович. По ее словам, у Сербии мало запасов собственных ископаемых ресурсов, однако для ее страны важно "всё, что уменьшает зависимость от россии" в вопросах поставки газа.

Для этих целей Сербия намерена вложить "сотни миллионов евро" в организацию подачи газа с Азербайджана и стран Центральной Азии, а также обеспечить доступ к греческим морским газовым терминалам.

В настоящее время страна уже работает над созданием интерконнекторов на границе с Болгарией, кроме того власти задумались над созданием подобной инфраструктуры с Северной Македонией и потенциально с Албанией.

"Как только мы обеспечим сообщение с (газовыми) потоками, поступающими из альтернативных источников, мы будем менее зависимы от российских потоков", — отметила Джедович.

Газопроводы в Европе

Стоит отметить, что президент Сербии Александр Вучич заявлял, что его страна ищет замену и для российской нефти. В частности рассматриваются возможности его поставок из Ирака и Венесуэлы.