Союзник путіна в Європі вирішив зіскочити з російської "газової голки": готовий вкласти сотні мільйонів євро

Країна виділить великі суми грошей на диверсифікацію постачання

Один із головних союзників росії в Європі планує побудувати свої власні газопроводи, щоб знизити свою залежність від постачання російського газу, а заразом перетворити свою країну на транзитний вузол.

Як інформує Bloomberg, про це розповіла голова Міністерства гірничої промисловості та енергетики Дубравка Джедович. За її словами, у Сербії мало запасів власних копалин, проте для її країни важливо "все, що зменшує залежність від Росії" у питаннях постачання газу.

Для цього Сербія має намір вкласти "сотні мільйонів євро" в організацію подачі газу з Азербайджану та країн Центральної Азії, а також забезпечити доступ до грецьких морських газових терміналів.

В цей час країна вже працює над створенням інтерконекторів на кордоні з Болгарією, крім того, влада задумалася над створенням подібної інфраструктури з Північною Македонією та потенційно з Албанією.

"Щойно ми забезпечимо повідомлення з (газовими) потоками, що надходять з альтернативних джерел, ми будемо менш залежні від російських потоків", — зазначила Джедович.

Газопроводи в Європі

Слід зазначити, що президент Сербії Олександр Вучич заявляв, що його країна шукає заміну і для російської нафти. Зокрема розглядаються можливості його постачання з Іраку та Венесуели.