"Мы им газ со скидкой, а они...": В рф удивились поведению "братьев"

Рассказ российского тренера поразил соотечественников

Бывший главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов рассказал, что после начала полномасштабного вторжения рф в Украину россияне массово бегут в Сербию, а сербы якобы наживаются на этом. Накануне "Динамо" отказалось провести сбор команды в Сербии.

Соответствующие слова Чернышева приводит "СЭ". Тренер рассказал, что из-за нашествия россиян в стране выросли цены. По словам Андрея, сербский арендодатель, когда узнал, что он — русский, увеличил сумму аренды на 50%.

– Вы тренировали "Раднички", жили в Белграде. Цены там ниже, чем в Москве?

– В 2020-м цены были замечательные на все! Что на продукты, что на недвижимость.

– Сегодня иначе?

– Мне сказали – за последние полтора года приехало 130 тысяч русских. Все или в Белград, или в Нови-Сад.

Сербы этим пользуются! Идем смотреть съемную квартиру. 500 евро в месяц (20 310 грн – Ред.). Думаю: ничего себе! За такие деньги можно было снять что-то обалденное. А здесь – квартирка скромная.

Хозяин указывает на меня, спрашивает у представителя клуба: "Это кто?" – "Русский. Наш новый тренер" – "Русский? Для него 750" (30 465 грн – Ред.).

В сети лишь посмеялись над ситуацией, ведь "братья" наживаются на россиянах. Один из пользователей отметил, что Сербия получает от рф скидку на газ, а в ответ сербы лишь обогащаются за счет россиян.

Ранее сообщалось, что российского футболиста не пустили в Чехию. Недавно эта страна отказалась принимать у себя российских теннисисток.