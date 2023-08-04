"Ми їм газ зі знижкою, а вони...": У рф здивувалися поведінці "братів"

Розповідь російського тренера вразила співвітчизників

Колишній головний тренер "Спартака" Андрій Чернишов розповів, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну росіяни масово тікають до Сербії, а серби нібито наживаються на цьому. Напередодні "Динамо" відмовилося провести збір команди у Сербії.

Відповідні слова Чернишова наводить "СЕ". Тренер розповів, що через нашестя росіян у країні зросли ціни. За словами Андрія, сербський орендодавець, коли дізнався, що він росіянин, збільшив суму оренди на 50%.

– Ви тренували "Раднички", жили у Белграді. Ціни там нижчі, ніж у Москві?

– У 2020-му ціни були чудові на все! Що на товари, що на нерухомість.

– Сьогодні інакше?

– Мені сказали – за останні півтора року приїхало 130 тисяч росіян. Всі або в Белград, або в Новий Сад.

Серби користуються цим! Ідемо дивитися квартиру. 500 євро на місяць (20 310 грн. – Ред.). Думаю: нічого собі! За такі гроші можна було зняти щось шалене. А тут – скромна квартирка.

Хазяїн вказує на мене, питає у представника клубу: "Це хто?" – "Росіянин. Наш новий тренер" – "Росіянин? Для нього 750 євро" (30 465 грн – Ред.).

У мережі лише посміялися з ситуації, адже "брати" наживаються на росіянах. Один із користувачів зазначив, що Сербія отримує від рф знижку на газ, а у відповідь серби лише збагачуються коштом росіян.

Раніше повідомлялося, що російського футболіста не пустили до Чехії. Нещодавно ця країна відмовилася приймати у себе російських тенісисток.