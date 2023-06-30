Поверка счетчиков газа в Украине: про какие нюансы нужно знать

В каком случае происходит замена счетчика на новый

После прохождения процедуры поверки газового счетчика представители облгаза должны установить его обратно, однако есть случаи, когда вместо него ставят новый.

Как сообщает Газправда, если в счетчике во время поверки нашли проблемы, то компетентный орган должен принять решение о том, есть ли смысл в его ремонте.

В этом случае вернуть его клиенту и установить на положенное место облгаз обязан в течении двух месяцев с даты снятия.

Если же специалисты обнаружили, что устройство ремонтировать нецелесообразно, то потребителю обязаны бесплатно установить новый счетчик в течение 15 рабочих дней после прохождения поверки. Кроме того, потребителю также должны вернуть старый счетчик с документами о том, почему он не подлежит дальнейшей эксплуатации.

Все выше указанное касается случаев, когда счетчик является собственностью потребителя, а в случаях, когда его устанавливали за счет облгаза, ситуация может быть проще, поскольку специалисты могут поставить новое устройство из своего обменного фонда. В дальнейшем новое устройство считается расчетным.

Если новый счетчик взамен старого установлен не был, то показатели будут рассчитываться согласно среднемесячному потреблению. Вместе с тем стоит помнить, что вернуть счетчик на место облгаз обязан в течении двух месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет если потребитель не сдал счетчик на поверку вовремя и кто может этого не делать.