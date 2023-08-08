Європа відмовляється від російського газу, проте є й погані новини

Із 2012 до 2022 року відсоток постачання зкрапленого газу в Європу ніколи не піднімався вище за 15%, а тепер він буде рости

В результаті війни, яку росія веде проти України, вперше з 1980-х років, коли Європа почала залежати від російського газу, ця залежність починає скорочуватись. Відбулась повна трансформація ринку газу в Європі, проте рф намагається виправити ситуацію за рахунок зкрапленого газу.

Про це "Телеграфу" розповіла президентка французького аналітичного центру Eastern Circles, експертка з тематик енергетики та оборони, професорка геополітики в Sciences Po Paris(Інституті політичних досліджень) Анастасія Шапочкіна.

"Звісно, трансформація залежить від інфраструктури. Інфраструктура галузі (газові труби), яка визначала геополітику країн на десятки років уперед, стала нерелевантною через війну, тому що росія стала токсичною. Не тому, що газовий сектор обклали санкціями, а саме через токсичність росії", — пояснила вона.

За словами професорки, цю інфраструктуру заміняє і буде заміняти в довгостроковій перспективі інфраструктура для регазифікації зкрапленого природного газу, танкерів та труб, які пролягають до портів. Це, звісно, змінює постачальників газу. Якщо раніше найпростіше і найдешевше було отримати газ від росії по трубі, то зараз вже байдуже — дешевше це чи простіше — ринок врегулює ціну. Тепер газ може постачатись із різних джерел.

"Із 2012 до 2022 року відсоток постачання зкрапленого газу в Європу ніколи не піднімався вище за 15%, а тепер він буде підніматись — вище і вище. Відбувається повний перехід від росії до Америки та Норвегії в першу чергу, меншою мірою — до Катару. Думаю, ми побачимо африканських гравців, які також збільшують свою роль на ринку Європи", — прогнозує Шапочкіна.

Разом із тим, за її словами, росія трохи відіграла позиції на ринку зкрапленого газу.

"По-перше, його ніколи не обкладали санкціями. У 2010-х роках вони поставили собі за мету стати одним із п'яти найбільших експортерів зкрапленого газу. І почали проєкти, з цим пов'язані — типу "Ямал ЗПГ", включаючи іноземних інвесторів, які залишаються в росії і працюють там — змінили ім'я, але не пішли. Там є і китайські інвестори", — пояснила експертка.

В результаті росія наростила здатність експортувати скраплений газ.

"І що трапилось впродовж 2022 року? Не тільки скорочення присутності росії на ринку європейського імпорту природного газу по трубах, а й зростання її присутності на ринку скрапленого газу на 50%", — констатувала професорка.

Детальніше читайте у першій частині інтерв'ю "Телеграфа" з Анастасією Шапочкіною: росія "кинула" Європу з газом, але прорахувалась

Як повідомляв "Телеграф", один із головних союзників росії в Європі, Сербія, планує побудувати свої власні газопроводи, щоб знизити свою залежність від постачання російського газу, а заразом перетворити свою країну на транзитний вузол.