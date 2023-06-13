"Спосіб монетизації": в ОП пояснили, чому росія так б’ється за експорт аміаку

Якщо росія організує постачання 10 млн тонн аміаку, це означатиме, що вона змогла б монетизувати десятки мільярдів кубів природного газу

Перспективні пролонгації зернових угод оцінити зараз важко, оскільки росія постійно намагається диктувати свої умови. Останнім стало відкриття експорту аміаку для рф через наші потужності. Це важливо для країни-агресора, оскільки їй нікуди подіти природний газ, але росія хоче його монетизувати.

Про це розповів заступник глави Офісу президента Андрія Єрмака Ростислав Шурма в інтерв’ю "Телеграфу".

"Я не є безпосереднім учасником переговорів, тому, напевно, не зовсім коректно мені коментуватиме це питання. Можу лише точно сказати, що фундаментально це можна вирішити лише шляхом перемоги. У тому числі перемоги в Чорному морі. Поки ми не виграємо війну, у нас не буде стабільної логістики. Щодо переговорів – вони складні. Ви ж бачите, вони продовжуються вже практично рік", — сказав він.

Шурма додав, що кожні три місяці росія висуває непередбачувані вимоги. Тому зараз коментувати тему пролонгації зернових угод дуже важко. Проте для можливості експорту зерна з України робитимуть все можливе та, бажано, розширювати продуктові категорії.

Одна з останніх вимог – відкрити експорт аміаку для росії через наші потужності. Шурма підкреслив, що країні-агресору важливий цей напрямок, тому що їй просто фізично нікуди подіти природний газ.

"Європа була найбільшим споживачем російського газу — споживала до 150 млрд кубів природного газу на рік. Це 30% видобутку газу в російській федерації. На відміну від нафти, природний газ перенаправити не так легко. Це нафту ти сьогодні вантажиш через одні порти, завтра – через інші порти, сьогодні танкери пливуть в одному напрямку, завтра – в іншому”, – каже заступник голови ОП.

Ситуація з газом інша — левова частка транспортується трубопровідним транспортом, а кожна труба має пропускну спроможність.

Ростислав Шурма також наголосив, що є й інші альтернативні маршрути. Наприклад, трубопровід на Китай пропускною спроможністю близько 50 млрд кубів. Однак він завантажений повністю

"Але коли йдеться про те, що росія шантажує Європу природним газом, у Європі є більше альтернатив щодо його постачання, як і інших енергоресурсів, ніж у росії альтернатив, куди продавати свій природний газ. Зараз логістичних маршрутів, куди можна перенаправити природний газ, раніше купований Європою (а це, нагадую, 130-140 млрд кубів у річному еквіваленті), просто не існує, але є логістичний маршрут через продукти переробки – аміак, аміак – це фактично перероблений природний газ, тому що для 1 тонни аміаку потрібно трохи більш як 1000 кубів природного газу. Тобто для агресора це спосіб монетизувати природний газ, який їм нема куди подіти. Тому вони так активно і борються за відновлення маршрутів постачання аміаку", — пояснив він.

Тут же Шурма додав, що якщо рф організує поставки 10 млн тонн аміаку, а потужності в росії — це десятки млн тонн аміаку, це означатиме, що вона змогла б монетизувати десятки мільярдів кубів природного газу.

"На мій погляд, світова спільнота має тримати стійку позицію щодо цього — не можна дозволяти агресорові це робити", — вважає заступник глави Офісу президента.

Водночас буквально днями російські диверсанти підірвали частину аміакопроводу. Сьогодні навіть технічно прокачати російський аміак на експорт через потужності України неможливо навіть за бажання.

Своєю чергою росіяни аргументують потребу прокачування аміаку продовольчою безпекою у світі. Тобто, нібито вони зможуть забезпечити добривами країни, які потребують агропродукції.

"Усі ці історії про світову продовольчу безпеку — не більше, ніж маніпуляції, тому що на світовому ринку на сьогодні немає дефіциту добрив. Ринок профіцитний, і це видно за рівнем цін. Це банальна боротьба агресора за монетизацію свого природного газу", — підсумував Шурма.

Повний текст інтерв’ю читайте на нашому сайті: Каховську ГЕС відновлюватимемо, у планах — стати енергетичним хабом Європи, — Ростислав Шурма про МВФ, податки та місце України у світі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна може погодитися на запуск транзиту аміаку з росії, якщо у відповідь на це отримає від кремля та ООН гарантії щодо вільного експорту зерна Чорним морем.