"Способ монетизации": в ОП объяснили, почему россия так бьется за экспорт аммиака

Если рф организует поставку 10 млн тонн аммиака, это будет означать, что она смогла бы монетизировать десятки миллиардов кубов природного газ

Перспективны пролонгации зерновой сделки оценить сейчас тяжело, так как россия постоянно пытается диктовать свои условия. Последним стало открытие экспорта аммиака для рф через наши мощности. Это важно для страны-агрессора, поскольку ей некуда девать природный газ, но рф хочет его монетизировать.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Ростислав Шурма в интервью "Телеграфу".

"Я не являюсь непосредственным участником переговоров, поэтому, наверное, не совсем корректно мне будет комментировать этот вопрос. Могу лишь точно сказать, что фундаментально это можно решить только путем победы. В том числе победы в Черном море. Пока мы не выиграем войну, у нас не будет стабильной логистики. Что касается переговоров – они сложны. Вы же видите, они продолжаются уже практически год", — сказал он.

Шурма добавил, что каждые три месяца рф выдвигает непредсказуемые требования. Потому сейчас комментировать тему пролонгации зерновой сделки крайне трудно. Однако для возможности экспорта зерна из Украины будут делать все возможное и, желательно, расширять продуктовые категории.

Одно из последних требований — открыть экспорт аммиака для россии через наши мощности. Шурма подчеркнул, что стране-агрессору важно это направление, потому как ей попросту физически некуда девать природный газ.

"Европа была крупнейшим потребителем российского газа – потребляла до 150 млрд кубов природного газа в год. Это 30% добычи газа в российской федерации. В отличие от нефти, природный газ перенаправить не так-то легко. Это нефть ты сегодня грузишь через одни порты, завтра — через другие порты, сегодня танкеры плывут в одном направлении, завтра – в другом", — говорит замглавы ОП.

Ситуация с газом иная — львиная доля транспортируется трубопроводным транспортом, а каждая труба имеет свою пропускную способность.

Ростислав Шурма также отметил, что есть и другие альтернативные маршруты. К примеру, трубопровод на Китай пропускной способностью около 50 млрд кубов. Однако он загружен полностью

"Но когда речь идет о том, что россия шантажирует Европу природным газом, в Европе есть больше альтернатив по его поставке, как и других энергоресурсов, чем в россии альтернатив, куда продавать свой природный газ. Сейчас логистических маршрутов, куда можно перенаправить природный газ, ранее покупаемый Европой (а это, напоминаю, 130-140 млрд кубов в годовом эквиваленте), просто не существует. Но есть логистический маршрут через продукты переработки – аммиак. Аммиак — это фактически переработанный природный газ, потому что для 1 тонны аммиака требуется чуть больше 1000 кубов природного газа. То есть для агрессора это способ монетизировать природный газ, который им некуда девать. Поэтому они так активно и борются за восстановление маршрутов поставок аммиака", — объяснил он.

Тут же Шурма добавил, что если рф организует поставку 10 млн тонн аммиака, а мощности в рф — это десятки млн тонн аммиака, это будет означать, что она смогла бы монетизировать десятки миллиардов кубов природного газа.

"На мой взгляд, мировое сообщество должно держать устойчивую позицию по этому поводу — нельзя позволять агрессору это делать", — считает заместитель главы Офиса президента.

Вместе с тем буквально на днях российские диверсанты взорвали часть аммиакопровода. Сегодня даже технически прокачать российский аммиак на экспорт из-за мощностей Украины невозможно даже при желании.

В свою очередь россияне аргументируют потребность в прокачке аммиака продовольственной безопасностью в мире. То есть, что якобы они смогут обеспечить удобрениями нуждающиеся в агропродукции страны.

"Все эти истории о мировой продовольственной безопасности — не больше, чем манипуляции, потому что на мировом рынке на сегодняшний день нет дефицита удобрений. Рынок профицитный, и это видно по уровню цен. Это банальная борьба агрессора за монетизацию своего природного газа", — подытожил Шурма.

Полный текст интервью читайте на нашем сайте: Каховскую ГЭС будем восстанавливать, в планах — стать энергетическим хабом Европы, — Ростислав Шурма об МВФ, налогах и месте Украины в мире.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина может согласиться на запуск транзита аммиака из россии, если в ответ на это получит от кремля и ООН гарантии о свободном экспорте зерна по Черному морю.