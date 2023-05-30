Власти Украины готовы запустить транзит российского аммиака - СМИ

Украина готова рассмотреть возможность запуска транзита аммиака из россии

Украина готова дать согласие на запуск транзита аммиака из россии если получит гарантии от кремля и ООН, что экспорт зерна по Черному морю не будет в очередной раз заблокирован.

Как сообщает Al-Jazeera, об этом рассказал заместитель министра восстановления Украины Юрий Васьков во время конференции по зерну.

"Если это ключевой вопрос, то они, ООН, должны четко сказать, что если аммиакопровод возобновит работу, то у Украины будут такие возможности (экспортировать зерно в нормальном режиме, — ред.), и тогда наше высшее политическое руководство решит, в наших интересах это или нет", — сказал Васьков.

Издание отмечает, что россия в мае согласилась продлить зерновую сделку, однако предупредила, что готова отменить ее, если не будет обеспечен транзит аммиака.

Напомним, СМИ раньше писали о том, что Запад мог предложить россии возобновить поставки аммиака через Украину в обмен на продление "зерновой сделки".

Впрочем, 17 мая президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сделка продолжит работать еще два месяца без каких-либо дополнительных условий.