Влада України готова запустити транзит російського аміаку — ЗМІ

Україна готова розглянути можливість запуску транзиту аміаку з росії

Україна готова дати згоду на запуск транзиту аміаку з рф, якщо отримає гарантії від кремля та ООН, що експорт зерна Чорним морем не буде в черговий раз заблокований.

Як повідомляє Al-Jazeera, про це розповів заступник міністра відновлення України Юрій Васьков під час конференції з зерна.

"Якщо це ключове питання, то вони, ООН, повинні чітко сказати, що якщо аміакопровід відновить роботу, то Україна матиме такі можливості (експортувати зерно в нормальному режимі, — ред.), і тоді наше вище політичне керівництво вирішить, у наших інтересах це чи ні", — сказав Васьков.

Видання зазначає, що росія у травні погодилася продовжити зернову угоду, проте попередила, що готова скасувати її, якщо не буде забезпечено транзит аміаку.

Нагадаємо, ЗМІ раніше писали про те, що Захід міг запропонувати росії відновити постачання аміаку через Україну в обмін на продовження "зернової угоди".

Втім, 17 травня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що угода продовжить працювати ще два місяці без додаткових умов.