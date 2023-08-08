Цей шлях виглядав нереальним: чи справді Європа звільняється від впливу росії на енергетику

Російський газ був частково замінений скрапленим природним газом переважно з Америки, частково — з Катару

росія втрачає вплив на енергетику всередині ЄС, особливо це відчутно по газовому ринку. Проте є й країни-виключення — Угорщина, Словаччина, які ще імпортують російський газ.

Про це "Телеграфу" розповіла президентка французького аналітичного центру Eastern Circles, експертка з тематик енергетики та оборони, професорка геополітики в Sciences Po Paris(Інституті політичних досліджень) Анастасія Шапочкіна.

За її словами, є три області впливу рф на Європу — газ, нафта, ядерна енергетика.

"Російський вплив найбільше змінився на газовому ринку. Ми пройшли за ці півтора року шлях, який виглядав нереальним ще у березні 2022 року, коли у відповідь на російську агресію Єврокомісія оголосила у Стратегічному плані про намір до кінця року зменшити імпорт газу на три чверті. Ми думали: це неможливо! У найліпшому разі мова може йти про зменшення на 30%. Але вже у жовтні Єврокомісія оголосила, що частка російського газу в закупівлі зменшилась на 66%", — зазначила професорка.

Вона додала, що найбільш показова Німеччина: 2021 року сюди з росії йшло від 50 до 65% (залежно від сезону) імпорту газу. На жовтень 2022-го Німеччина імпортувала нуль російського газу. Ніхто не міг такого передбачити. Звісно, німці літали все літо по світу, шукаючи альтернативу, але змогли.

"Поруч із цим є винятки з правил — такі, як Угорщина чи Словаччина. Для них зробили виняток, і вони ще імпортують російський газ. Але в результаті частка російського газу в європейському імпорті таки зменшилась від 41% до приблизно 10%, тобто на три чверті", — уточнила експертка.

Вона пояснила, що російський газ був частково замінений скрапленим природним газом переважно з Америки, частково — з Катару.

"Інші замінники перехідного етапу — вугілля, біомаса — це стосується здебільшого Центральної Європи та країн Балтії. Але ми говоримо не про комплексні заводи, а про звичайне вирубування дерев. Так, частина Європи на деякий час перейшла на середньовічні способи опалення. Це навіть трохи іронічно — у плані Єврокомісії це виглядало як використання відновлювальної енергетики, а насправді люди просто рубали дерева. У Словаччині, наприклад, частка заміни дровами була досить відчутна", — описала ситуацію Анастасія Шапочкіна.

Детальніше читайте у першій частині інтерв'ю "Телеграфа" з Анастасією Шапочкіною: росія "кинула" Європу з газом, але прорахувалась

Як повідомляв "Телеграф", один із головних союзників росії в Європі, Сербія, планує побудувати свої власні газопроводи, щоб знизити свою залежність від постачання російського газу, а заразом перетворити свою країну на транзитний вузол.