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Этот путь выглядел нереальным: действительно ли Европа освобождается от влияния россии на энергетику

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Газопровод Новость обновлена 08 августа 2023, 10:54
Газопровод. Фото Открытые источники

Российский газ был частично заменен сжиженным природным газом преимущественно из Америки, частично из Катара

россия теряет влияние на энергетику внутри ЕС, особенно это ощутимо по газовому рынку. Однако есть и страны-исключения — Венгрия, Словакия, еще импортирующие российский газ.

Об этом "Телеграфу" рассказала президент французского аналитического центра Eastern Circles, эксперт по тематикам энергетики и обороны, профессор геополитики в Sciences Po Paris (Институт политических исследований) Анастасия Шапочкина.

По ее словам, есть три области влияния рф на Европу — газ, нефть, ядерная энергетика.

"Российское влияние больше всего изменилось на газовом рынке. Мы прошли за эти полтора года путь, который выглядел нереальным еще в марте 2022 года, когда в ответ на российскую агрессию Еврокомиссия объявила в Стратегическом плане о намерении до конца года уменьшить импорт газа на три четверти. Мы думали: это невозможно! В лучшем случае речь может идти об уменьшении на 30%. Но уже в октябре Еврокомиссия объявила, что доля российского газа в закупке уменьшилась на 66%", — отметила профессор.

Она добавила, что наиболее показательна Германия: в 2021 году сюда из россии шло от 50 до 65% (в зависимости от сезона) импорта газа. В октябре 2022-го Германия импортировала ноль российского газа. Никто не мог этого предвидеть. Конечно, немцы летали все лето по миру в поисках альтернативы, но смогли.

"Наряду с этим есть исключения из правил — такие, как Венгрия или Словакия. Для них сделали исключение, и они еще импортируют российский газ. Но в результате доля российского газа в европейском импорте уменьшилась от 41% до примерно 10%, то есть на три четверти", — уточнила эксперт.

Она пояснила, что российский газ был частично заменен сжиженным природным газом преимущественно из Америки, частично из Катара.

"Другие заменители переходного этапа — уголь, биомасса — это касается в основном Центральной Европы и стран Балтии. Но мы говорим не о комплексных заводах, а об обычной вырубке деревьев. Да, часть Европы на время перешла на средневековые способы отопления. Это даже немного иронично — в плане Еврокомиссии это выглядело как использование возобновляемой энергетики, а на самом деле люди просто рубили деревья. В Словакии, например, доля замены дровами была достаточно ощутима", — описала ситуацию Анастасия Шапочкина.

Подробнее читайте в первой части интервью "Телеграфа" с Анастасией Шапочкиной: россия "кинула" Европу с газом, но просчиталась

Как сообщал "Телеграф", один из главных союзников россии в Европе, Сербия, планирует построить свои собственные газопроводы, чтобы снизить свою зависимость от поставок российского газа, а заодно превратить свою страну в транзитный узел.

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#Газ #Энергетика #Евросоюз #оссия