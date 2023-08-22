Двойник путина "спалился"? На саммите БРИКС с президентом рф произошли странные метаморфозы (видео)

У сторонников теории о путинских двойниках появился новый аргумент

В среду, 22 августа, в ЮАР проходит саммит БРИКС, на который уже приехал глава МИД рф лавров, но забоялся приезжать путин. Он выступал перед деловым советом объединения по видеосвязи и даже тут оконфузился.

На видео, которое распространяют российские пропагандисты, можно увидеть, как во время выступления путина у него почему-то был измененный голос. Причины таких метаморфозов с голосовыми связками диктатора не объясняются, но можно предположить, что дело в технических неполадках и возникновении так называемого "робовойса" (помехах в связи, которые при, например, плохом интернет-соединении, влияют на передаваемый звук). Или же речь идет об искусственном изменении голоса специальными программами, которые зачем-то понадобились диктатору (или похожему на него человеку), и которые почему-то забыли отключить.

Примечательно, что такой конфуз случился именно с главой кремля, которого и так постоянно подозревают в том, что он обложился двойниками и не выходит на улицу из бункера. Теперь, по всей видимости, у сторонников данной теории появился еще один аргумент.

Напомним, ранее мы писали о том, что неявка путина на саммит БРИКС раскрывает важную деталь насчет россии.

Также мы сообщали о том, что Европейский еврейский конгресс (EJC) резко прокомментировал абсурдное заявление министра иностранных дел россии сергея лаврова, ранее сравнившего россиян с евреями, а Запад — с Гитлером. От путинского приспешника требуют публичных извинений.