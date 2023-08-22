Стоит ли договариваться с путиным? Украинцы озвучили, что думают о компромиссах с россией (опрос)

Украинцы четко ответили, хотят ли искать компромиссные решения в войне с путинской армией

Большая часть населения Украины не готова идти на компромиссы или уступки в войне с россией. Есть небольшой процент граждан, которые не против договориться с агрессором, но жертвовать территориями ради мира они также не согласны.

Об этом говорится в опросе Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Всего в нем приняли участие 2019 респондентов.

Большая часть украинцев, а именно 90,4% не готовы идти на территориальные уступки. В то же время около 4,7% опрошенных считают приемлемым пожертвовать территориями ради прекращения войны. Отказаться от членства в НАТО ради мира готовы свыше 18% опрошенных граждан, в то время как 73,8% украинцев категорически против этого.

Что касается сокращения численности ВСУ в мирное время, то выполнить такой ультиматум россии готовы не более 13% украинцев, но подавляющее большинство (80%) категорически против. Сделать русский язык официальным/государственным ради мира готовы 18,2% респондентов, однако 75,1% по-прежнему против. Отмену политики декоммунизации поддерживают 17,4% граждан, а 68,7% против такого шага.

Исследователи отмечают, что больше всего пойти на ультиматумы россии, за исключением территориальных, готовы жители юга и востока страны. Но даже в этих регионах большинство опрошенных считают, что Украина не должна идти на уступки россии.

Идею, что "ради мира нужно соглашаться на любые компромиссы" поддерживают 8% опрошенных граждан. Однако среди них половина считает неприемлемыми вышеупомянутые уступки со стороны Украины (в случае территориальных уступок – 2/3). Те украинцы, которые считают, что "некоторые компромиссы уместны, но не все", действительно считают неприемлемыми никакие уступки со стороны Украины (2/3 респондентов).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, хотят ли украинцы в НАТО и готовы ли пожертвовать членством в Альянсе ради прекращения войны. Опрос показал неожиданные результаты.