Война Украины с россией зашла в тупик? Что об этом думают в США

Затягивание войны в Украине на руку россии

Несмотря на то, что на Западе критикуют контрнаступление ВСУ, в США не считают, что война между Украиной и россией зашла в тупик. Российская армия пытается атаковать, но безуспешно — украинские воины добиваются успехов на юге.

Такое мнение выразил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Sky News. По его словам, в Америке с самого начала понимали, что это поле битвы будет динамичным.

"Нападение и оборона происходят с обеих сторон в нескольких точках вдоль очень протяженной линии фронта. Мы видим, что она [Украина] продолжает захватывать территории на методической, систематической основе", — сказал Джейк Салливан.

Некоторые военные эксперты считают, что на данном этапе война в Украине может зайти в тупик, если ВСУ не совершат крупного контрнаступления в следующие недели. Кроме того, в интересах россии затягивать войну в надежде на то, что Запад устанет помогать Украине и отступит.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США сделали неутешительное заявление насчет освобождения Мелитополя. Американские аналитики это связывают с тем, что оккупанты плотно подготовилась к обороне.