Когда Украина реально получит F-16: Резников озвучил минимальный срок и дал совет

Немаловажной является подготовка инфраструктуры, чтобы Украина имела возможность обслуживать эти самолеты и выполнять боевые задания

Минимальный срок передачи Украине первых истребителей F-16, которые согласились поставлять несколько стран, составляет 6-7 месяцев.

Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников, отметив, что это нужно сознательно оценивать. Об этом сообщает телеканал "Ми-Україна".

"Но если он будет немного больше — не надо разочаровываться, потому что наши пилоты продемонстрировали свою способность быть готовыми через 6 месяцев", — сказал он.

Резников также добавил, что истребитель является лишь платформой. Говорить необходимо о передаче именно вооружения — снарядов, бомб и ракет, которые F-16 будет нести. Также немаловажной является и подготовка инфраструктуры, чтобы страна имела возможность обслуживать эти самолеты и выполнять боевые задания.

Министр подчеркнул, что на данный неизвестно, сколько будет продолжаться обучение техников и инженеров, поскольку системы обслуживания и ремонт являются сложными.

"А вот техники и инженеры – мы пока не знаем. Очень сложные системы обслуживания, ремонта… Потому увидим. Но я верю в одно, наши люди настолько талантливы, что "Петриоты" они вместо 10 месяцев преодолели за 10 недель, артиллерию 155 вместо трех месяцев — за три недели. Поэтому я убежден, что F-16 будут в украинском небе освобождать украинские территории", — сказал Алексей Резников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Соединенные Штаты Америки заявили о готовности помогать с обучением украинских пилотов на истребителях F-16 при одном условии.