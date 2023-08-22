Коли Україна реально отримає F-16: Резніков озвучив мінімальний строк і дав пораду

Мінімальний строк передачі Україні винищувачів F-16 складає 6-7 місяців.

Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков, наголосивши, що це потрібно свідомо оцінювати.

"Але якщо він буде трохи більше — не треба розчаровуватись, тому що наші пілоти продемонстрували свою здатність бути готовими через 6 місяців", — сказав він.

Також Резніков підкреслив, що на цей час невідомо, скільки триватиме навчання техніків та інженерів, оскільки системи обслуговування та ремонт є складними.

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