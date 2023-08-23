Зеленский заявил, что военные просят его мобилизовать больше людей

В Украине есть ряд нерешенных вопросов с военкоматами и прохождением ВВК

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине могут мобилизовать больше людей. С такой просьбой к нему обратились воины ВСУ, но пока не ясно, как это сделать.

Такое заявление глава Украины сделал на брифинге в рамках Крымской платформы, передает корреспондент "Телеграфа". Он отметил, что важно правильно подойти к решению этого вопроса.

"Военные ко мне обратились с просьбой мобилизовать больше людей. Но отдельный вопрос, как это делать (речь о работе ТЦК – ред.)", — заявил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что исходя из обращения военных стоит понимать, что вопросы нормальной работы военкоматов и оперативного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) очень важны. Сперва, по словам Зеленского, нужно решить все имеющиеся проблемы, после чего уже начинать разговоры о том, стоит ли увеличивать мобилизацию, за счет кого и чего это делать.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнениях глав ТЦК СП. Спустя несколько дней должности лишился главный военком Черкасской области.