Военкомы - на выход: Зеленский подписал нашумевший указ

Должности военкомов могут занять военные, которые прошли фронт

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ с рекомендациями СНБО к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкомов.

Об этом в четверг, 17 августа, сообщается на сайте Офиса президента.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.

Этот указ вступает в силу дня опубликования.

Отметим, что 11 августа под председательством Зеленского прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое было посвящено результатам проверки работы Территориальных центров комплектования. Как выяснилось, в ходе проверок вскрылись факты коррупции при проведении мобилизации. Учитывая такой исход проверки, СНБО дало рекомендацию Залужному уволить всех глав областных военкоматов.

"Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма", — заявлял президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае от должности был отстранен одесский военком Евгений Борисов. Было установлено, что в его владениях есть дорогущая недвижимость в Испании и элитные автомобили. В сети также показали его роскошную виллу в Марбелье.