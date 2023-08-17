Військкоми — на вихід: Зеленський підписав гучний указ

Посади військкомів можуть зайняти військові, які пройшли фронт

Президент України Володимир Зеленський підписав указ із рекомендаціями РНБО до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних військкомів.

Про це у четвер, 17 серпня, повідомляється на сайті Офісу президента.

"Запровадити рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 серпня 2023 року "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України", — йдеться у документі.

Цей указ набирає чинності з дня опублікування.

Зазначимо, що 11 серпня під головуванням Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони України, яке було присвячене результатам перевірки роботи Територіальних центрів комплектування. Як з’ясувалося, під час перевірок розкрилися факти корупції в ході проведення мобілізації. Враховуючи такий результат перевірки, РНБО дала рекомендацію Залужному звільнити всіх голів обласних військкоматів.

"Воїни, які пройшли фронт або не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму", — заявляв президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні з посади було усунуто одеського військкома Євгена Борисова. Було встановлено, що у його володіннях є дорога нерухомість в Іспанії та елітні автомобілі. У мережі також показали його розкішну віллу у Марбельї.