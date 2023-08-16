Прохождение ВВК при ранении военного: для чего и в каких случаях она нужна
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Ранение — это то, с чем каждый день сталкиваются наши военные, защищающие Украину. После получения ранения и прохождения лечения военнослужащий направляется на медицинское освидетельствование в военно-врачебную комиссию (далее – ВВК).
Вопросов о прохождении ВВК у военных и их семей сегодня больше, чем ответов. Поэтому Украинский центр защиты прав человека предоставил разъяснение, что такое ВВК, зачем она нужна и каков порядок ее прохождения.
Для чего нужно проходить ВВК
После получения ранения и прохождения лечения военнослужащий направляется на медицинское освидетельствование в ВВК для установления степени пригодности к военной службе.
ВВК определяет:
- степень годности к военной службе;
- причинная связь заболевания, травмы с защитой Родины/исполнением обязанностей военной службы/прохождением военной службы;
- необходимость лечения (реабилитации), протезирование;
- потребность в отпуске после завершения лечения или в связи с болезнью.
Направление на ВВК
Военнослужащие проходят ВВК по территориальному принципу. Скорее всего, это будет то заведение, где проходит лечение, или расположенное вблизи воинской части (далее – в/ч), территориального центра комплектования и социальной поддержки (далее – ТЦК и СП).
Сроки для прохождения медицинского осмотра ВВК не определены законодательством и зависят в каждом конкретном случае от количества необходимых медицинских (специальных) исследований для диагноза.
Кто может дать направление на прохождение ВВК:
- - начальник военного лечебного учреждения по месту лечения;
- - прямые начальники от командира отдельной части, ему равных и выше (обычно проводится по рапорту военнослужащего);
- - руководитель ТЦК и СП;
- - органы управления и подразделения Военной службы правопорядка ВСУ; прокуратура; суд; начальник гарнизона, штатные ВВК; военный комендант гарнизона.
Во время стационарного лечения направление на ВВК военнослужащему не выдается! Лечащий врач принимает решение о необходимости в ВВК и по его ходатайству военнослужащего зачисляют на прохождение ВВК.
Для прохождения ВВК необходимо иметь с собой следующие документы:
- - направление на медицинское освидетельствование ВВК;
- - медицинскую книгу;
- - удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
- - медицинскую характеристику (необязательный документ в военное время);
- - служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
- - оригинал справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья)
- - удостоверение участника боевых действий (при наличии);
- - выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих – участников боевых действий (могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью в/ч).
В случае если воинская часть и другие уполномоченные лица отказывают в направлении ВВК военнослужащий имеет право:
- пожаловаться на горячую линию Командование медицинских сил ВСУ (044 522 83 58) и/или Министерства обороны Украины (0 800 500 442);
- и/или обратиться в суд с требованием обязать командира в/ч предоставить направление на ВВК.
Если у Вас остались вопросы или Вам нужна правовая помощь – обращайтесь в Украинский центр защиты прав человека на горячую линию:
- по бесплатному номеру телефона: 0 800 33 07 09
- или по телефону 073 765 44 08
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