Прохождение ВВК при ранении военного: для чего и в каких случаях она нужна

Ранение — это то, с чем каждый день сталкиваются наши военные, защищающие Украину. После получения ранения и прохождения лечения военнослужащий направляется на медицинское освидетельствование в военно-врачебную комиссию (далее – ВВК).

Вопросов о прохождении ВВК у военных и их семей сегодня больше, чем ответов. Поэтому Украинский центр защиты прав человека предоставил разъяснение, что такое ВВК, зачем она нужна и каков порядок ее прохождения.

Для чего нужно проходить ВВК

После получения ранения и прохождения лечения военнослужащий направляется на медицинское освидетельствование в ВВК для установления степени пригодности к военной службе.

ВВК определяет:

- степень годности к военной службе;

- причинная связь заболевания, травмы с защитой Родины/исполнением обязанностей военной службы/прохождением военной службы;

- необходимость лечения (реабилитации), протезирование;

- потребность в отпуске после завершения лечения или в связи с болезнью.

Направление на ВВК

Военнослужащие проходят ВВК по территориальному принципу. Скорее всего, это будет то заведение, где проходит лечение, или расположенное вблизи воинской части (далее – в/ч), территориального центра комплектования и социальной поддержки (далее – ТЦК и СП).

Сроки для прохождения медицинского осмотра ВВК не определены законодательством и зависят в каждом конкретном случае от количества необходимых медицинских (специальных) исследований для диагноза.

Кто может дать направление на прохождение ВВК:

- начальник военного лечебного учреждения по месту лечения;

- прямые начальники от командира отдельной части, ему равных и выше (обычно проводится по рапорту военнослужащего);

- руководитель ТЦК и СП;

- органы управления и подразделения Военной службы правопорядка ВСУ; прокуратура; суд; начальник гарнизона, штатные ВВК; военный комендант гарнизона.

Во время стационарного лечения направление на ВВК военнослужащему не выдается! Лечащий врач принимает решение о необходимости в ВВК и по его ходатайству военнослужащего зачисляют на прохождение ВВК.

Для прохождения ВВК необходимо иметь с собой следующие документы:

- направление на медицинское освидетельствование ВВК;

- медицинскую книгу;

- удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

- медицинскую характеристику (необязательный документ в военное время);

- служебная характеристика (необязательный документ в военное время);

- оригинал справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья)

- удостоверение участника боевых действий (при наличии);

- выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих – участников боевых действий (могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью в/ч).

В случае если воинская часть и другие уполномоченные лица отказывают в направлении ВВК военнослужащий имеет право:

- пожаловаться на горячую линию Командование медицинских сил ВСУ (044 522 83 58) и/или Министерства обороны Украины (0 800 500 442);

- и/или обратиться в суд с требованием обязать командира в/ч предоставить направление на ВВК.

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