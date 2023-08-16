Проходження ВЛК у разі поранення військового: для чого та у яких випадках вона потрібна

Поранення — це те, з чим щодня зіштовхуються наші військові, які боронять Україну. Після отримання поранення та проходження лікування військовослужбовець направляється на медичний огляд до військово-лікарської комісії (далі – ВЛК).

Питань щодо проходження ВЛК у військових та їхніх родин сьогодні більше, ніж відповідей. Тому Український центр захисту прав людини, надав роз’яснення, що таке ВЛК, навіщо вона потрібна та який порядок її проходження.

Для чого потрібно проходити ВЛК

Після отримання поранення та проходження лікування військовослужбовець направляється на медичний огляд до ВЛК для встановлення ступеня придатності до військової служби.

ВЛК визначає:

- ступінь придатності до військової служби;

- причинний зв’язок захворювання, травми із захистом Батьківщини/виконанням обов’язків військової служби/проходженням військової служби;

- необхідність лікування (реабілітації), протезування;

- потребу у відпустці після завершення лікування або у зв’язку з хворобою.

Направлення на ВЛК

Військовослужбовці проходять ВЛК за територіальним принципом. Скоріш за все, це буде той заклад, де проходить лікування, або той, що розташований поблизу військової частини (далі – в/ч), територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП).

Строки для проходження медичного огляду ВЛК не визначені законодавством та залежать в кожному конкретному випадку від кількості необхідних медичних (спеціальних) досліджень для встановлення діагнозу.

Хто може дати направлення на проходження ВЛК:

- начальник військового лікувального закладу за місцем лікування;

- прямі начальники від командира окремої частини, йому рівних та вище (зазвичай проводиться за рапортом військовослужбовця);

- керівник ТЦК та СП;

- органи управління та підрозділи Військової служби правопорядку ЗСУ; прокуратура; суд; начальник гарнізону, штатні ВЛК; військовий комендант гарнізону.

Під час стаціонарного лікування направлення на ВЛК військовослужбовцю не видається! Лікуючий лікар ухвалює рішення про потребу у ВЛК і за його клопотанням військовослужбовця зараховують на проходження ВЛК.

Для проходження ВЛК потрібно мати з собою такі документи:

- направлення на медичний огляд ВЛК;

- медичну книжку;

- посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

- медичну характеристику (необов’язковий документ у воєнний час);

- службову характеристику (необов’язковий документ у воєнний час);

- оригінал довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)

- посвідчення учасника бойових дій (за наявністю);

- витяги із особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців – учасників бойових дій (можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою в/ч).

У разі якщо військова частина та інші уповноважені особи відмовляють в направленні на ВЛК військовослужбовець має право:

- поскаржитись на гарячу лінію Командування медичних Сил ЗСУ (044 522 83 58) та/або Міністерства оборони України (0 800 500 442);

- та/або звернутись до суду з вимогою зобов’язати командира в/ч надати направлення на ВЛК.

Якщо у Вас залишилися питання або Вам потрібна правова допомога – звертайтеся до Українського центру захисту прав людини на "гарячу лінію":

за безкоштовним номером телефону: 0 800 33 07 09

або за телефоном 073 765 44 08

пишіть на електронну адресу: [email protected]

Вам обов’язково допоможуть!