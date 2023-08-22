Военкоматы скоро будут иметь доступы ко многим реестрам: Резников рассказал, чего хотят

Украинцам упростят прохождение мобилизации

Цифровизацию ТЦК СП или бывших военкоматов планируют усилить. К середине осени им дадут доступ к ряду государственных реестров.

Об этом на Международном ветеранском форуме сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина". По словам министра, сейчас уже подписываются совместные приказы с другими ведомствами, чтобы наладить обмен информацией.

Так, расширение цифровизации позволит военкоматам в автоматическом режиме получать информацию из реестров Минюста, МВД, Центральной избирательной комиссии, МИД и Госпогранслужбы.

"Все реестры, которые существуют, автоматически будут заходить в базу, и в ТЦК у каждого гражданина будет меньше поводов ходить по коридорам, только когда непосредственно необходимо там появиться", – добавил Алексей Резников.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что детективы ГБР нагрянули с обысками и проверками в военкоматы сразу в нескольких областях. Всех глав ТЦК СП проверяют на факт незаконного обогащения.