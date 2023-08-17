"Мужество побеждает страх": украинских мужчин призвали прийти в военкоматы - не обязательно для мобилизации

Не все мобилизованные — это люди, выполняющие боевые задачи

В Украине запустили информационную кампанию "Обновляй данные в ТЦК". Таким образом гражданам хотят объяснить, что уточнение информации о себе в Территориальных центрах комплектования не означает немедленную отправку на фронт.

Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Основное, к чему мы призываем, – просто прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Это совершенно не означает, что человек будет после этого мобилизован или его "возьмут на карандаш", потому что он уже туда пришел", — сказала она.

По словам Маляр, это процедуру согласно закону должен проходить каждый. Обновление данных значительно облегчит работу ТЦК и СП. В том числе снимается и часть коррупционных рисков.

Замминистра подчеркнула, что не все мобилизованные — это люди, выполняющие боевые задачи. Есть потребность во всех специальностях. Однако ключевая задача — обновить данные, чтобы государство могло располагать такой информацией.

"Здесь важное доверие между гражданами и ТЦК. Сейчас мы шагаем на встречу к установлению этого доверия", — добавила Маляр.

В то же время в Министерстве обороны Украины в рамках кампании "Мужество побеждает страх" опубликовали ряд мотивирующих видео, в которых подростки побеждают свои детские страхи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что В Ивано-Франковской области нашли способ "мотивировать" граждан приходить в ТЦК. Так, лечебным учреждениям было запрещено совершать плановую госпитализацию военнообязанных мужчин без согласования с ТЦК.