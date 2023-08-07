Вручение повесток на рабочем месте: что должен сделать работодатель и может ли работник отказаться

Работодатель не обязан следить за тем, пойдет ли сотрудник в ТЦК

В Украине в очередной раз продлили всеобщую мобилизацию, а это значит, что повестки в Центры комплектации могут быть вручены всем военнообязанным мужчинам. Поскольку места выдачи повесток законом не регламентируются, то они могут быть выданы по сути где угодно.

Как рассказала ТСН адвокат Марина Бекало, это же касается и вручения повесток на рабочем месте.

В этом случае представители ТЦК передают повестки руководителю предприятия, а уже он будет раздавать их сотрудникам.

После получения повесток, руководитель предприятия должен:

издать приказ/распоряжение о вызове в военкомат и поставить в известность военнообязанных работников под личную подпись, после чего в трехдневный срок вернуть копию этого приказа в ТЦК;

вручить повестку сотрудникам;

если какой-то из сотрудников пребывает в отпуске или на больничном, то военкомат надо оповестить об этом в письменном виде;

обеспечить контроль за прибытием сотрудников в ТЦК.

Если же сотрудник не явился в военкомат без уважительной причины, то ответственность за это работодатель уже не несет. Однако если сотрудник отказывается подписывать оповещение о получении повестки, то желательно это как-то зафиксировать.

При этом даже в этом случае повестку будут считать врученной.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев в августе получит повестку в первую очередь.

Также мы сообщали, что в Украине изменились некоторые правила мобилизации.