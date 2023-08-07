Вручення повісток на робочому місці: що має зробити роботодавець і чи працівник може відмовитися

Роботодавець не зобов’язаний стежити за тим, чи піде співробітник до ТЦК

В Україні вкотре продовжили загальну мобілізацію, а це означає, що повістки до Центру комплектації можуть бути вручені всім військовозобов’язаним чоловікам. Оскільки місця видачі повісток законом не регламентуються, то вони можуть бути видані по суті будь-де.

Як розповіла ТСН адвокат Марина Бекало, це стосується і вручення повісток на робочому місці.

У цьому випадку представники ТЦК передають повістки керівнику підприємства, а вже він роздаватиме їх співробітникам.

Після отримання повісток керівник підприємства повинен:

видати наказ/розпорядження про виклик у військкомат і повідомити військовозобов’язаних працівників під особистий підпис, після чого у триденний термін повернути копію цього наказу до ТЦК;

вручити повістку співробітникам;

якщо якийсь із співробітників перебуває у відпустці або на лікарняному, то військкомат треба сповістити про це письмово;

забезпечити контроль за прибуттям працівників до ТЦК.

Якщо ж співробітник не з’явився у військкомат без поважних причин, то відповідальність за це роботодавець уже не несе. Однак, якщо співробітник відмовляється підписувати оповіщення про отримання повістки, то бажано це якось зафіксувати.

При цьому навіть у цьому випадку повістку вважатимуть врученою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українців у серпні отримає повістку в першу чергу.

Також ми повідомляли, що в Україні змінилися деякі правила мобілізації.