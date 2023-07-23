Мобілізація у серпні: хто з українців отримуватиме повістки першим
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Мобілізація продовжується
Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато українців, як і раніше, продовжать отримувати повістки у військкомати.
"Телеграф" розповідає про те, хто отримуватиме перші повістки у серпні.
Щоб зрозуміти, хто буде затребуваним для військкомів в останньому місяці літа, можна згадати слова начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, який пояснив, що під час загальної мобілізації в першу чергу призивають чоловіків із бойовим досвідом, а потім уже тих, хто необхідний для відповідних спеціальностей.
Плюс, як раніше ми вже писали, у ЗСУ великий запит на громадян, які на високому рівні володіють іноземними мовами: англійською, французькою чи німецькою.
Щодо спеціальностей, то за словами полковника ЗСУ Олександра Тищенка, зараз наша армія потребує бійців усіх військових спеціальностей. Зокрема, йдеться про:
- піхоту;
- танкістів;
- артилеристів;
- льотчиків;
- десантників.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінилися деякі правила мобілізації.
Також ми повідомляли про те, кому з українців не прийде повістка у серпні.