Вручення повісток біля церков та храмів: українцям пояснили, чи це законно

Вручення повістки у військкомат має відбуватися уповноваженою особою

Під час загальної мобілізації військовозобов’язані чоловіки можуть отримувати повістки не лише за домашньою адресою, а й у громадських місцях — у парках, торгових центрах і навіть біля церков та храмів.

Кандидат юридичних наук Геннадій Дубов в ефірі телеканалу "Еспресо" відповів на запитання, чи законно вручати повістки біля церков.

"З юридичної точки зору вручення повісток у військкомат не містить жодних обмежень у плані місця. Вручення повістки у військкомат має відбуватися уповноваженою особою у присутності особи, якій вручається повістка. Місце вручення згідно із законодавством немає жодних обмежень", — сказав він.

За словами Дубова, обурення громадян у зв’язку з врученням повісток біля храмів та церков справедливі та цілком зрозумілі. Проте такі дії працівників ТЦК є законними.

"Якщо ж говорити про політичний та суспільний аспект щодо вручення повісток біля церков, то обурення громадян цілком справедливе. Тобто громадяни прийшли до церкви задовольняти свої релігійні потреби й в цей священний для них момент втручається держава. Проте дії щодо вручення повісток у військкомат біля церков з погляду чинного законодавства законні", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що правозахисник Олександр Павличенко пояснив українцям, що робити, якщо вони отримали повістку щодо СМС і чи загрожує покарання за її ігнорування.