Вручение повесток у церквей и храмов: украинцам объяснили, законно ли это

Вручение повестки в военкомат должно происходить уполномоченным лицом

Во время общей мобилизации военнообязанные мужчины могут получать повестки не только по домашнему адресу, но и в общественных местах — в парках, торговых центрах, и даже церквей и храмов.

Кандидат юридических наук Геннадий Дубов в эфире телеканала "Эспрессо" ответил на вопрос о том, законно ли вручать повестки у церквей.

"С юридической точки зрения вручение повесток в военкомат не содержит никаких ограничений в плане места. Вручение повестки в военкомат должно происходить уполномоченным лицом в присутствии лица, которому вручается повестка. Место вручения по законодательству нет никаких ограничений", — сказал он.

По словам Дубова, возмущения граждан в связи с вручением повесток возле храмов и церквей справедливы и вполне понятны. Однако такие действия сотрудников ТЦК являются законными.

"Если же говорить о политическом и общественном аспекте относительно вручения повесток возле церквей, то возмущение граждан вполне справедливо. То есть граждане пришли в церковь удовлетворять свои религиозные потребности и в этот священный для них момент вмешивается государство. Однако действия по вручению повесток в военкомат возле церквей с точки зрения действующего законодательства законны", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что правозащитник Александр Павличенко объяснил украинцам, что делать, если они получили повестку по СМС и грозит ли наказание за ее игнорирование.