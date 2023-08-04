Вручение повесток на работе: как это происходит и что будет в случае отказа

Работодатель имеет право вручать повестки своим сотрудникам, если он получил их от ТЦК и СП

Повестку военнообязанным мужчинам в Украине могут вручать лично представители ТЦК или же ее могут передать через работодателя. Это касается как государственных учреждений, так и частных.

Детали этой процедуры объяснила адвокат Мария Бекало, пишет ТСН.

Так, представители ТЦК и СП приносят повестку на предприятие, где работает военнообязанный, после чего руководитель должен ее вручить своему сотруднику или сотрудникам.

"Оповещение военнообязанных о вызове в ТЦК СП может быть реализовано через работодателя. Порядок действий работодателя по оповещению своего работника предусмотрен пунктом 47 Постановления КМУ №1487", — говорит адвокат.

По ее словам, после получения повестки от военкомата для своего сотрудника работодатель должен:

выдать приказ (распоряжение) об оповещении о вызове в ТЦК СП, уведомить сотрудников под личную подпись военнообязанных и копию этого приказа в течение трех дней прислать в ТЦК;

вручить повестку работнику о вызове в военкомат;

если работник находится в командировке, больничном или отпуске, работодателю необходимо письменно известить его о повестке;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием работника в ТЦК СП.

"В дальнейшем, ответственность за неявку в ТЦК СП без уважительных причин несет исключительно военнообязанный работник. Если работодатель выполнил все вышеперечисленные правила по оповещению, он свою функцию исполнил, и, соответственно, нести ответственность за действия своих сотрудников, которые касаются военной обязанности, работодатель не будет", — подчеркнула Бекало.

Если работник отказывается от получения повестки

Определенного алгоритма действий нет. Однако в таком случае работодателю желательно зафиксировать отказ. Может быть составлен акт руководителя, удостоверяющий отказ от подписи работника. Но стоит учитывать, что даже в таком случае повестка будет считаться врученной.

"За неявку по повестке или за отказ получать повестку военнообязанный работник будет нести только административную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в виде штрафа от 3400-5100 грн согласно ст.210-1 КУоАП", – объясняет Марина Бекало.

Также она добавила, что состава уголовного правонарушения ст. 336 Уголовного кодекса за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в таком случае не будет, если мужчина не прошел медкомиссию, которая признала бы его годным.

"Пока ВМК не признает гражданина пригодным к военной службе по состоянию здоровья, призвать его на военную службу во время мобилизации ТЦК СП не имеет оснований. Поскольку обвинения по ст. 336 ККУ не могут основываться на предположениях, то для создания состава уголовного правонарушения должен быть вывод ВМК о пригодности военнообязанного к службе и документально подтвержденный факт неприбытия его в ТЦК СП по повестке на отправку на военную службу без уважительных причин", — разъясняет адвокат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что правозащитник Александр Павличенко рассказал, что делать, если повестка пришла по СМС и грозит ли чем-то ее игнорирование.